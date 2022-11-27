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2 часа назад

Фармацевт призвала не злоупотреблять таблетками при простуде

Вести Подмосковья

Осенне-зимний период считается сезоном простудных заболеваний. Многие россияне встречают его во всеоружии, пройдя вакцинацию, а другие начинают закупаться лекарствами впрок. Тем не менее, для лечения простуды всевозможные таблетки, порошки и горчичники - вовсе не необходимая мера. Если речь идет, конечно, о течении заболевания без тяжелых осложнений. О том, как лечиться без применения аптечных средств, «Царьграду» рассказала провизор с 14-летним опытом работы Надежда Ершова.

Фармацевт призвала не злоупотреблять таблетками при простуде
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Эксперт настаивает: не злоупотребляйте таблетками. При простуде гораздо полезнее принимать обильное теплое питье с добавлением имбиря, меда и лимона. Эти продукты являются отличной и действенной натуральной альтернативой порошкам для снятия симптомов простуды. При этом питье не должно быть горячим - так можно травмировать и без того раздраженную слизистую горла.

Также Ершова призвала не сбивать температуру ниже 38 градусов, тем более используя аптечные препараты. Повышение температуры символизирует борьбу организма с заболеванием. Если ее постоянно сбивать, он не будет в состоянии справиться с инфекцией самостоятельно.

«При температуре ниже 38 порошки для снятия симптомов и «Парацетамол» пить не рекомендую. Тут как раз подойдут тёплые чаи. При сильной ломоте и лихорадке – таблетки можно», - говорит фармацевт.

Она добавила, что горчичники и другие согревающие методы можно применять только при отсутствии повышенной температуры.

Болезни и лекарства,Надежда Ершова,
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