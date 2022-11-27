Что такое мышиная лихорадка и чем она опасна

"Мышиная лихорадка у каждого человека может протекать совершенно по-разному. Но в большинстве случаев заболевание похоже на грипп. У одного пациента может наблюдаться только повышение температуры. В тяжелых формах развивается почечная недостаточность. Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис", — рассказала врач.