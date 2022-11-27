Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Флеболог рассказал о смертельном осложнении варикозной болезни

Москва24

На фоне варикозной болезни могут развиться такие опасные осложнения, как тромбофлебит подкожных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов. "Тромбофлебит характеризуется образованием тромба в системе поверхностных варикозно расширенных воспаленных вен. При этом в месте поражения пациент чаще всего замечает покраснения. Вена становится горячей и болезненной на ощупь", – отметил врач. Еще более остро проявляется тромбоз глубоких (основных) вен. Пораженная конечность отекает и может стать в разы больше здоровой. Также при этом состоянии характерна синюшность и распирающая боль, которая со временем только усиливается. По мнению врача, самое опасное состояние при осложнении варикоза – тромбоэмболия легочной артерии. Оно возникает, когда часть тромба (чаще всего из вен ног) отрывается и мигрирует в сосуды легких, вызывая их закупорку. "Симптомы при тромбоэмболии легочной артерии очень разнообразны в своем проявлении и чаще всего зависят от размеров, количества и локализации фрагментов тромба", – сказал Орлов. Чтобы избежать осложнений, важно вовремя начать лечение варикозной болезни. Сегодня этот процесс организован быстро, эффективно и с минимальным вмешательством в организм, отметил врач. При малейшем подозрении на осложнения Орлов призывает срочно обратиться к флебологу или сосудистому хирургу, а также пройти УЗИ вен. Самолечение в этом случае опасно, любые таблетки и схемы лечения должен назначить врач. Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что при варикозном расширении вен следует включить в рацион продукты с содержанием витаминов C и PP. Первого много в капусте, яблоках, цитрусовых и молодом картофеле. Второго – в ягодах, болгарском перце, помидорах и чесноке, перечислила специалист.

Флеболог рассказал о смертельном осложнении варикозной болезни
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru
Болезни и лекарства,Маргарита Королева,Владислав Орлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители