Россиян припугнули свиным гриппом. Что о нем нужно знать

В нынешнем осенне-зимнем сезоне в России непривычно активен свинной грипп H1N1. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению. По его словам, вместе со свинным гриппом распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. Главным же оружием против заболевания, отметил глава Минздрава, остаётся вакцинация.

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«Профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — подчеркнул Мурашко.

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Он посоветовал всем россиянам, не сделавшим прививку от гриппа, как можно быстрее исправить эту оплошность. А тем, кто привился от коронавируса более полугода назад, министр напомнил о необходимости ревакцинации.

По словам Мурашко, сейчас применяется интраназальная антиковиднаявакцина «Спутник» — она действует и против аденовирусной инфекции.

Ранее в Минздраве рассказали, что варианты вируса гриппа A(H3N2) и B, выявленные в 2022 году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. При этом штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал ещё в 2009 году, по прежнему представляет значительную угрозу для здоровья людей.

Кстати, симптомы свиного гриппа у людей практически такие же, как и симптомы обычного сезонного гриппа: жар, вялость, отсутствие аппетита и кашель. Да и заражаются им так же — через кашель или чихание больных. Можно заразиться и после того, как дотронешься до предмета, на поверхности которого находятся респираторные выделения с вирусом гриппа, а затем до своего рта или носа. Так что будьте осторожнее и не забывайте про маски и перчатки.

К слову, ограничивать себя в свинине из-за страха подхватить свиной грипп не надо. Вирус не передаётся через еду, если, конечно, какой-нибудь больной на неё не чихнул. Правда, есть нюанс — свинину нужно приготовить при температуре не менее 70°С, и тогда вирус не страшен.