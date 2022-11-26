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1 час назад

Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа

Daily Storm

Глава Министерства здравоохранения РФ предупредил об активном распространении свиного гриппа со штаммом H1N1 в этом сезоне. Об этом министр рассказал на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

Мурашко заявил об активном распространении свиного гриппа
Фото: Daily StormDaily Storm

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава призвал россиян прививаться от гриппа, а также проходить ревакцинацию от коронавируса.

22 ноября стало известно, что в 38 российских регионах увеличился уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В 26 субъектах зафиксировали превышение средних показателей по стране.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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