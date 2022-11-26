Россиянам рассказали, когда начинает стареть печень

Старение печени часто начинается раньше старения всего организма, ведь на неё ложится нагрузка из-за всех наших вредных привычек. Кроме этого, на неё тяжким грузом ложатся экологические условия, в которых живёт человек. И когда этот очень важный орган начинает стареть, в нём начинаются изменения. Гастроэнтеролог рассказал, как определить, когда начинается процесс старения печени.

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«Физиологическое старение организма влечёт за собой необратимую функциональную и органическую перестройку всех систем, включая органы желудочно-кишечного тракта. В пожилом возрасте печень претерпевает ряд морфологических и функциональных изменений приспособительного характера», — рассказал врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

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После 60 лет обычно у печени начинает снижаться масса — примерно на 100 граммов каждые десять лет. Это связано с уменьшением количества клеток органа. А к 80 годам начинается атрофия. Также в этом возрасте снижается кровоснабжение и начинается фиброз — то есть замещение клеток печени соединительными тканями.

«Таким образом, в пожилом возрасте на 30% снижается скорость синтеза белков печенью, уменьшается доля её участия в основных видах обмена (жировой, углеводный, водно-электролитный и др.), угнетаются антитоксическая, витаминосинтетическая и другие функции печени», — отметил врач.

С возрастом может развиваться стеатоз печени, то есть её ожирение. В молодости в ней очень мало жира, но со временем его количество накапливается. В результате в органе нарушается обмен веществ.

«Такая печень не способна полноценно выполнять свои функции. В первую очередь нарушается пищеварение, пациенты жалуются на диспептические расстройства, такие как тошнота, вздутие живота, отрыжка, снижение аппетита. Также нарушается синтез белка и витаминов, в результате чего появляются сухость, шелушение кожи, ломкость ногтей и волос, облысение. Пациентов беспокоит слабость, быстрая утомляемость, апатия», — сообщил Садыков.

С возрастом печень перестаёт справляться с выводом шлаков, они накапливаются в организме. Если употреблять алкоголь или не соблюдать диету, то это может закончиться плачевно.

«Часто возрастные изменения печени у пожилых и старых людей протекают бессимптомно либо имеют стёртые клинические проявления. Могут присутствовать жалобы на быструю утомляемость, слабость, головокружение, снижение аппетита, отрыжку, тошноту, вздутие и чувство тяжести в животе, тупые боли в области печени, склонность к запорам или поносам», — отметил врач.

Старение печени можно заметить по желтушности склер, обложенности языка или болезненным ощущениям при прощупывании органа. Также таким симптомом можно считать поражение сосудов в виде «звёздочек» или «паучков». Это связано с повреждением печёночной ткани. Кроме того, могут быть отёки, лёгкая желтуха, кожный зуд.