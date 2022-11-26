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27 минут назад

Врач назвала заболевания, на которые указывает сонливость

Вечерняя Москва

Постоянная усталость и сонливость могут сигнализировать о нескольких заболеваниях. Об этом рассказала врач Ирина Терещенко.

Врач назвала заболевания, на которые указывает сонливость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, это может говорить о сахарном диабете.

— Среди других симптомов — чувство жажды и медленная регенерация (например, царапины и порезы, которые заживают дольше обычного), — пояснила она.

Сонливость указывает и на анемию, при которой может быть низкий уровень железа в крови, из-за чего кислород не попадает в ткани в нужном количестве. Также слабость появляется при гипотиреозе, другими его признаками являются увеличение веса и нарушение менструального цикла у женщин.

По словам специалиста, если все анализы оказались в норме, то стоит обратиться к психотерапевту, возможно, дело в депрессивных состояниях, передает «Газета.ru».

Недавно ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выявили четыре ключевых фактора, помогающих выспаться и не чувствовать сонливость на протяжении дня. Одними из факторов обозначены время и эффективность сна.

Болезни и лекарства,Ирина Терещенко,
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