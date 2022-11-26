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2 часа назад

Мясников о появлении вируса из Египта в России: «Эпидемия будет серьезная»

РИА "ФедералПресс"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о распространении в России опасного вируса из Египта. Эксперт предупредил, что в стране ожидается масштабная эпидемия.

Мясников о появлении вируса из Египта: «Эпидемия будет серьезная»
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«По другим странам уже прокатился «злой» грипп с большим количеством осложнений. Теперь все это идет к нам. Поэтому мы готовимся к достаточно сложному сезону в отношении гриппа», – отметил специалист.

По его словам, эпидемия гриппа будет серьезная. Александр Мясников уточнил, что при любом штамме гриппа симптомы почти одинаковые. Сначала у человека поднимается температура, потом появляются кашель и насморк, пишет «Мослента».

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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