Названы три симптома рака четвертой стадии

Исследователи выявили три симптома, которые последовательно связаны с неизлечимой формой рака.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ученые проанализировали данные 8 тысяч пациентов, чтобы оценить симптомы рака на всех стадиях. Специалисты заметили, что симптомы у пациентов с четвертой стадией существенно отличались. Так, 1% жаловался на аномальную родинку, а до 80% указывали на опухоль на шее.

В результате исследования ученые выяснили, что только три симптома связаны с высоким риском развития рака до четвертой стадии: боль в груди, припухлость на шее и боль в спине. С наименьшей вероятностью диагноз ставили пациентам с аномальными родинками, уплотнением молочной железы, постменопаузальным и ректальным кровотечениями.