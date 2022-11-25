Названы три симптома рака четвертой стадии

Исследователи выявили три симптома, которые последовательно связаны с неизлечимой формой рака.
Ученые проанализировали данные 8 тысяч пациентов, чтобы оценить симптомы рака на всех стадиях. Специалисты заметили, что симптомы у пациентов с четвертой стадией существенно отличались. Так, 1% жаловался на аномальную родинку, а до 80% указывали на опухоль на шее.
В результате исследования ученые выяснили, что только три симптома связаны с высоким риском развития рака до четвертой стадии: боль в груди, припухлость на шее и боль в спине. С наименьшей вероятностью диагноз ставили пациентам с аномальными родинками, уплотнением молочной железы, постменопаузальным и ректальным кровотечениями.
Для профилактики развития онкологии врачи советуют включить в рацион больше овощей и фруктов, заниматься спортом и поддерживать здоровый вес, а на открытом воздухе использовать солнцезащитные средства. Также стоит отказаться от алкоголя и курения, передает LIVE24.