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25 минут назад

Названы три симптома рака четвертой стадии

Слово и Дело

Исследователи выявили три симптома, которые последовательно связаны с неизлечимой формой рака.

Названы три симптома рака четвертой стадии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые проанализировали данные 8 тысяч пациентов, чтобы оценить симптомы рака на всех стадиях. Специалисты заметили, что симптомы у пациентов с четвертой стадией существенно отличались. Так, 1% жаловался на аномальную родинку, а до 80% указывали на опухоль на шее.

В результате исследования ученые выяснили, что только три симптома связаны с высоким риском развития рака до четвертой стадии: боль в груди, припухлость на шее и боль в спине. С наименьшей вероятностью диагноз ставили пациентам с аномальными родинками, уплотнением молочной железы, постменопаузальным и ректальным кровотечениями.

Для профилактики развития онкологии врачи советуют включить в рацион больше овощей и фруктов, заниматься спортом и поддерживать здоровый вес, а на открытом воздухе использовать солнцезащитные средства. Также стоит отказаться от алкоголя и курения, передает LIVE24.

Болезни и лекарства,
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