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3 часа назад

Офтальмолог рассказал о причинах глазного протезирования

Вечерняя Москва

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова в пятницу, 25 ноября.

Офтальмолог рассказал о причинах глазного протезирования
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, необходимость протезирования может возникнуть, когда заболевание привело к слепоте и при этом необходимо удаление глазного яблока. Например, такие условия могут сложиться при глаукоме с болевым синдромом, травматическом разрушении или хроническом воспалении глаза.

— После операции пациенту необходимо глазное протезирование, которое носит не только косметический, но и лечебный эффект. Это позволяет поддерживать форму орбиты, в котором находилось глазное яблоко, и сохранять тонус век, — пояснила Симонова.

Также она рассказала, что первичное протезирование проводится спустя два–три месяца после операции, а далее заменять искусственный глаз надо примерно раз в два года. На индивидуальное протезирование пациента могут направить только при наличии особых показаний.

— В настоящее время глазное протезирование бесплатно проводится только инвалидам, однако часть пациентов на момент операции не имеют такого статуса, рассказала врач-офтальмолог.

По ее мнению, решение о помощи нуждающимся с глазными протезами, принятое правительством Москвы, позволит повысить качество жизни тех жителей столицы, которые не являются инвалидами.

Болезни и лекарства,Правительство Москвы,
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