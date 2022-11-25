Ученые: Эффективность витамина D при боли мышц преувеличена

Витамин D, который назначают для облегчения побочных действий от приема статинов, не оказывает должного эффекта.

Витамин D необходим организму и обладает рядом полезных эффектов. Но при всей своей полезности он не может избавить от болей в мышцах, вызванных приемом статинов. Об этом заявили сотрудники Северо-Западного университета, Гарвардского университета и Стэнфордского университета.

Как говорится в работе, опубликованной в JAMA Cardiology, ученые провели исследование с участием 2083 человек. Часть из них принимала 2000 единиц витамина D ежедневно, другие – плацебо.

По завершении исследования выяснилось, что у участников обеих категорий одинаковая вероятность развития мышечных симптомов и прекращения терапии статинами. В частности, о том, что после приема статинов появились мышечные боли, заявил 31% участников эксперимента и обеих групп.