Врач объяснил, почему не стоит делать УЗИ щитовидки «просто так»

Хоть УЗИ — свидетельство медицинского прогресса и вообще полезная штука, но оно принесло человечеству немало «зла». Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Валентин Фадеев. Потому что на УЗИ вы можете обнаружить узлы, а потом паниковать и начать искать рак. Потом же окажется, что у вас всё в порядке, ведь большинство узлов щитовидной железы — варианты нормы. УЗИ щитовидной железы, сделанное «на всякий случай», может дать пациенту лишнюю информацию, которая способная вызвать невротическое расстройство по поводу возможной онкологии, считает врач. Да и вообще рак щитовидной железы за исключением редких случаев считается абсолютно излечимым заболеванием.