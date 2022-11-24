Какие опасные болезни животных передаются людям

Некоторые болезни животных передаются людям и могут быть очень опасны, вплоть до летального исхода. Первая и самая известная такая болезнь – бешенство. Это острое заболевание передаётся в основном укусом через заражённую слюну, царапины, микроссадины. Вирус настолько агрессивный, что доходит по нервным волокнам до центральной нервной системы, поражает ее и через слюнные железы при покусах идёт вторичное заражение. Слюна становится зараженной приблизительно за 10 дней до появления клинических симптомов у животного.

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То есть хозяин может и не знать, что животное заражено бешенством, а оно уже может быть опасным для человека.

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Самое лучшее, что можно сделать, чтобы питомец не заболел бешенством, его нужно прививать раз в год на протяжении всей его жизни. Бешенство, как правило, проходит в трёх стадиях. Первая – спокойная. Животное может быть в это время более пугливым, чем обычно, даже ластится к хозяину сильнее, при этом особо чувствительно реагировать на яркий свет, звуки. Эта стадия длится от четырех часов до четырех дней.

Далее наступает стадия буйная. В этой стадии характерна агрессия, поскольку животное перестаёт узнавать хозяина, оно не понимает, что с ним происходит, ему страшно, у него спутанное сознание, из-за этого у питомца появляется постоянное стремление к движению. Животное хаотично мечется по территории. В эту стадию наблюдается максимальное число укусов. В эту стадию начинается боязнь воды из-за паралича глотки. Люди наблюдают, что у животного идёт активное выделение слюны в этот период. Иногда оно может образовывать пенку около пасти. Всё это длится до семи дней и переходит в завершающую стадию – летальную.

В последние дни у питомца появится паралич, у него сначала отнимаются задние конечности, потом передние и останавливается дыхание.

Вторая распространенная болезнь, которую передают питомцы хозяевам - гельминты, в народе глисты. Даже если питомец живёт дома, никуда не выходит, то все равно есть вероятность заразиться глистами, потеревшись об обувь. Или хозяин пришел с улицы, руки не помыл, сразу схватился за питомца и как результат - глисты.

Можно купить профилактические противоглистные препараты, даются они приблизительно раз в квартал питомцу на протяжении всей его жизни. Если животное домашнее, то можно это делать реже – два раза в год. Но при этом полностью исключить контакт питомца с обувью и с другими животными.