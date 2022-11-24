Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Mayo Clinic: внезапная одышка может свидетельствовать о тромбообразовании в лёгких

FBM.ruиещё 1

О чем может сигнализировать внезапная одышка, рассказали сотрудники клиники Майо в Соединенных Штатах Америки.

Внезапная одышка может свидетельствовать о тромбообразовании в легких
Фото: FBM.ruFBM.ru

Затрудненное дыхание и сжатие грудной клетки могут говорить о тромбообразовании в легких, так называемой легочной эмболии. Данное явление может грозить возникновением других серьезных состояний.

«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», — прокомментировали врачи.

Легочная эмболия может возникнуть в любом возрасте. К другим признакам данного состояния относят кашель, спутанное сознание, сильное потоотделение, а также жар и учащенное сердцебиение.

Врач-онколог Андрей Воробьев до этого предупреждал о риске возникновения рака легких при кашле с кровью. Данное заболевание входит в топ-4 самых частых видов злокачественных новообразований.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители