Внезапная одышка может свидетельствовать о тромбообразовании в легких

О чем может сигнализировать внезапная одышка, рассказали сотрудники клиники Майо в Соединенных Штатах Америки.
Затрудненное дыхание и сжатие грудной клетки могут говорить о тромбообразовании в легких, так называемой легочной эмболии. Данное явление может грозить возникновением других серьезных состояний.
«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», — прокомментировали врачи.
Легочная эмболия может возникнуть в любом возрасте. К другим признакам данного состояния относят кашель, спутанное сознание, сильное потоотделение, а также жар и учащенное сердцебиение.
Врач-онколог Андрей Воробьев до этого предупреждал о риске возникновения рака легких при кашле с кровью. Данное заболевание входит в топ-4 самых частых видов злокачественных новообразований.