Внезапная одышка может свидетельствовать о тромбообразовании в легких

«Симптомы легочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения легких, размера тромба и наличия хронических проблем со здоровьем. Одышка в ее случае может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается», — прокомментировали врачи.