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1 час назад

Опасны ли для здоровья шипучие таблетки

Мир24

О вреде для здоровья шипучих таблеток рассказал фармацевт, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, сообщает издание aif.ru.

Опасны ли для здоровья шипучие таблетки
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, быстрорастворимые препараты, несмотря на то что процесс их производства достаточно сложный, весьма популярны у россиян, потому что эффект, например, от аспирина, принятого в такой форме, наступает практически мгновенно.

Вместе с тем «шипучки» раздражают слизистую желудка. Они могут быть противопоказаны для пациентов с обострениями заболеваний ЖКТ.

Кроме того, нужно помнить, что эта форма выпуска применяется, как правило, для болеутолящих, жаропонижающих и витаминов. В клиниках препараты этой формы почти не используются.

Недавно появились данные, что шипучие таблетки считаются источником натрия, который может привести к повышению артериального давления. Британские ученые провели исследование, которое показало, что у людей, принимающих быстрорастворимые таблетки, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Сокольский отметил, что в одной шипучей таблетке натрия не так много и разовый прием аспирина навредить в этом смысле не может. Гипотетически проблемы со здоровьем могут возникнуть при длительном приеме «шипучек». Если же речь идет об употреблении витаминов, то эксперт предложил перейти на препараты в обычной лекарственной форме.

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