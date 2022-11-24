Опасны ли для здоровья шипучие таблетки

О вреде для здоровья шипучих таблеток рассказал фармацевт, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, сообщает издание aif.ru.

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По словам специалиста, быстрорастворимые препараты, несмотря на то что процесс их производства достаточно сложный, весьма популярны у россиян, потому что эффект, например, от аспирина, принятого в такой форме, наступает практически мгновенно.

Вместе с тем «шипучки» раздражают слизистую желудка. Они могут быть противопоказаны для пациентов с обострениями заболеваний ЖКТ.

Кроме того, нужно помнить, что эта форма выпуска применяется, как правило, для болеутолящих, жаропонижающих и витаминов. В клиниках препараты этой формы почти не используются.

Недавно появились данные, что шипучие таблетки считаются источником натрия, который может привести к повышению артериального давления. Британские ученые провели исследование, которое показало, что у людей, принимающих быстрорастворимые таблетки, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.