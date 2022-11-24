Ученые нашли болезнь, к которой может привести вейпинг

Считается, что электронные сигареты и вейпы — это безопасная альтернатива обычным. Однако учёные из американской Школы стоматологической медицины Университета Тафтса своим исследованием смогли опровергнуть этот тезис. Они выяснили, что вейп и электронка могут провоцировать кариес, а следовательно, придётся чаще ходить к зубному.

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Ранее специалисты уже предупреждали об их опасности. Учёные проанализировали данные более 13 000 пациентов, которые приходили в стоматологические клиники с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года.

Исследование показало, что у тех, кто курил вейп и электронку, риск развития кариеса был выше, чем у людей, которые такой ерундой не занимались. При этом, как часто бывает, исследователи подчеркнули, что это только предварительный результат — им нужно изучать эту тему и дальше.

С чем может быть связан такой результат исследования? Причина в сахаре в составе, а также в вязкости жидкости для вейпинга, которая прилипает к зубам. Стоматологи призывают любителей попарить усиленно заботиться о зубах — использовать зубную пасту с фтором и регулярно полоскать рот, а также не реже двух раз в год посещать специалиста.

Кстати, в последнее время американские учёные активно изучают эти альтернативы для курильщиков и приходят к достаточно печальным выводам. К примеру, исследователи из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии изучили 82 человека, часть из которых курила обычные сигареты, другие — электронки, а третьи вообще никогда таким не занимались.

Выяснилось, что у любителей электронных сигарет идут изменения на молекулярном и геномном уровне, которые могут привести к раку полости рта. При этом такие же молекулярные изменения были и у обычных курильщиков.