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2 часа назад

Раскрыты опасные для мужчин последствия ожирения

Lenta.ru

Лишний вес может привести снижению интереса к сексу у мужчины и ухудшению его фертильности, предупредил бариатрический хирург Бекхан Хациев. Некоторые другие опасные для мужского здоровья последствия ожирения врач раскрыл в беседе с «Известиями».

Раскрыты опасные для мужчин последствия ожирения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Хациева, так называемый висцеральный жир, обволакивающий внутренние органы, негативно влияет на гормональный фон мужчины, что проявляется в падении уровня тестостерона. В результате этого процесса снижаются репродуктивные возможности и падает либидо. Кроме того, ожирение может привести к развитию ряда серьезных заболеваний, среди которых — патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, сонное апноэ и проблемы с суставами.

В заключение Хациев отметил, что ожирение — серьезное хроническое рецидивирующее заболевание, которое существенно ухудшает качество жизни. К тому же, от большого количества жировой ткани в организме избавиться очень сложно. Потому, по его словам, нельзя пренебрегать профилактикой заболевания, которая заключается в контроле веса при помощи физических нагрузок, питания и соблюдения режима труда и отдыха.

Ранее нарколог и психиатр Елена Семенова предупредила о негативном влиянии пива на секс. Регулярное употребление любых слабоалкогольных напитков в молодом возрасте может привести к снижению либидо и другим серьезным проблемам со здоровьем, объяснила она.

Болезни и лекарства,Елена Семенова,
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