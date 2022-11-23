Раскрыты опасные для мужчин последствия ожирения

Лишний вес может привести снижению интереса к сексу у мужчины и ухудшению его фертильности, предупредил бариатрический хирург Бекхан Хациев. Некоторые другие опасные для мужского здоровья последствия ожирения врач раскрыл в беседе с «Известиями».

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По словам Хациева, так называемый висцеральный жир, обволакивающий внутренние органы, негативно влияет на гормональный фон мужчины, что проявляется в падении уровня тестостерона. В результате этого процесса снижаются репродуктивные возможности и падает либидо. Кроме того, ожирение может привести к развитию ряда серьезных заболеваний, среди которых — патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, сонное апноэ и проблемы с суставами.

В заключение Хациев отметил, что ожирение — серьезное хроническое рецидивирующее заболевание, которое существенно ухудшает качество жизни. К тому же, от большого количества жировой ткани в организме избавиться очень сложно. Потому, по его словам, нельзя пренебрегать профилактикой заболевания, которая заключается в контроле веса при помощи физических нагрузок, питания и соблюдения режима труда и отдыха.