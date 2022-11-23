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48 минут назад

Россиянам рассказали, когда головная боль опасна для жизни

Letidor.ru

С неприятными ощущениями головной боли хотя бы раз в жизни сталкивались все, многие не обращают на подобную боль внимания, предпочитая избавляться от нее с помощью обезболивающих препаратов. Но игнорировать головную боль не стоит, в некоторых случаях она может быть смертельно опасна. Подробности читайте в нашей новости.

Когда головная боль опасна для жизни
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Головную боль может провоцировать множество факторов. Часто голова болит от недосыпания, усталости или даже голода. При этом даже небольшую, но постоянную боль в голове не стоит игнорировать, это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

"Причиной боли могут быть инсульт, транзиторная ишемическая атака (мини-инсульт), а также высокое внутричерепное давление. Причин для повышения ВЧД может быть много: травмы, опухоли, инфекционные заболевания, гидроцефалия, кислородное голодание, внутримозговые кровоизлияния, сужение просвета сосудов, питающих головной мозг, кисты, аневризмы", - рассказал врач-невролог Виктор Шахнович.

Если головная боль сопровождается ощущением тошноты, у человека кружится голова, резко падает артериальное давление и снижается острота зрения — необходима экстренная медицинская помощь, сообщает Life. ru.

Ранее «Летидор» писал о том, что невролог объяснила, как отличить мигрень от головной боли

Болезни и лекарства,
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