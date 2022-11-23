Названы причины возникновения дистрофии сетчатки

Лазерный хирург Ольга Гудкова рассказала о причинах возникновения дистрофии сетчатки.

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Среди основных причин: возрастные изменения, нарушение кровоснабжения, вирусные инфекции, артериальная гипертензия, атеросклероз, воспалительные поражения глаз, неудачные операции на глазах, вредные привычки.

Развитие подобного заболевания происходит медленно. Человек может наблюдать постепенное снижение центральной остроты зрения. В этом случае предметы становятся размытыми, искривленными, изломанными. Могут возникать вспышки в глазах.

На ранних стадиях диагностировать заболевание достаточно сложно. Чтобы правильно поставить диагноз, требуется офтальмолог высокой квалификации, а также нужно современное оборудование, передает aif.ru.