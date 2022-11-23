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6 минут назад

Названы причины возникновения дистрофии сетчатки

Вечерняя Москваиещё 1

Лазерный хирург Ольга Гудкова рассказала о причинах возникновения дистрофии сетчатки.

Названы причины возникновения дистрофии сетчатки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Среди основных причин: возрастные изменения, нарушение кровоснабжения, вирусные инфекции, артериальная гипертензия, атеросклероз, воспалительные поражения глаз, неудачные операции на глазах, вредные привычки.

Развитие подобного заболевания происходит медленно. Человек может наблюдать постепенное снижение центральной остроты зрения. В этом случае предметы становятся размытыми, искривленными, изломанными. Могут возникать вспышки в глазах.

На ранних стадиях диагностировать заболевание достаточно сложно. Чтобы правильно поставить диагноз, требуется офтальмолог высокой квалификации, а также нужно современное оборудование, передает aif.ru.

Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается более 40 миллионов слепых людей, а 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. Чтобы распознать опасные симптомы, стоит ежегодно проходить профилактические осмотры, передает Царьград.

Болезни и лекарства,Ольга Гудкова,ВОЗ,
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