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29 минут назад

Диетолог назвала опасный для печени популярный продукт

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Опасный для печени, но весьма популярный среди россиян продукт назвала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, причиной тяжелого поражения органа может стать систематическое употребление сала.

Диетолог назвала опасный для печени популярный продукт
Фото: МослентаМослента

«Сало — это гипержировой продукт. После его употребления печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита», — сказала она.

Врач уточнила, что сало неопасно в разумных количествах и при редком употреблении. По ее словам, этот продукт можно позволить себе так же нечасто, как, например, натуральную черную икру.

Ранее продукты, помогающие восстановить нормальную работу печени, перечислила врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Она отметила, что особенно полезны для этого яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

Болезни и лекарства,
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