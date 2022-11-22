Терапевт рассказал о группах риска по свиному гриппу

«Когда мы говорим о гриппе, то в группе риска всегда дети до пяти лет, беременные, взрослые старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».