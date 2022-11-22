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29 минут назад

Терапевт Водовозов рассказал о группах риска по свиному гриппу

RT на русском

Врач-терапевт Алексей Водовозов прокомментировал ситуацию со свиным гриппом.

Терапевт рассказал о группах риска по свиному гриппу
Фото: PxherePxhere

«Когда мы говорим о гриппе, то в группе риска всегда дети до пяти лет, беременные, взрослые старше 65 лет, люди любого возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, для свиного гриппа характерна высокая температура, ломота в мышцах и суставах.

По словам Водовозова, снизить риск заболевания поможет вакцинация, ношение масок в общественных местах и обработка рук антисептиком.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от первого, и от второго.

Болезни и лекарства,Алексей Водовозов,
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