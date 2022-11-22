Уролог: самой частой причиной бесплодия у российских мужчин является ожирение

Одной из наиболее частых причин бесплодия у российских мужчин является ожирение, рассказала в беседе с Life врач уролог-андролог, руководитель экспертного центра по профилактике и лечению ДГПЖ Ирина Гусарова.
Специалист также поделилась статистикой, согласно которой с 2000 по 2018 годы в России число зарегистрированных мужчин с бесплодием увеличилось в 2,1 раза.
"Рост бесплодия связан с увеличением случаев ожирения. Ожирение у мужчин напрямую связано с бесплодием. Кроме того, ситуацию усугубляет любое неадекватное лечение без поиска первопричины", — отметила Ирина Гусарова.
Также наиболее частыми причинами данной патологии она назвала дефицит витамина D, железа и Омеги-3, стрессы, а также курение. Ранее исследование ученых из Еврейского университета в Иерусалиме показало, что люди могут столкнуться с эпидемией мужского бесплодия и, как следствие, репродуктивным кризисом.
Работа опубликована в журнале Human Reproduction Update. По словам специалистов, концентрация сперматозоидов у мужчин за 40 лет сократилась вдвое.