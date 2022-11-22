Лунатиков нельзя будить во сне: правда это или миф

Существует распространенное мнение, что людей, которые ходят во сне, ни в коем случае нельзя будить. Но так ли это на самом деле? "Рамблеру" рассказал врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры "Современный гипноз" Академии социальных технологий Андрей Артамошкин.
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Сомнамбулизм, снохождение (лунатизм) – это расстройство сна, при котором люди совершают какие-либо действия, свойственные бодрствующему человеку, находясь при этом в состоянии сна. Чаще всего случаи сомнамбулизма состоят из очень простых и привычных для данного человека действий, обычно бытового характера. Случаи, когда человек взбирается на крышу здания, ходит по карнизам, лазает по деревьям, уезжает на машине в другой город, хотя и описаны в медицинской казуистике, до сих пор оспариваются специалистами.
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Отвечая на вопрос будить или не будить сомнамбулу, следует обратить внимание на один из самых важных диагностических критериев снохождения. Несмотря на то, что глаза человека открыты, а движения высококоординированны, некоторые к тому же могут разговаривать или, как нам кажется, отвечать на наши вопросы, тем не менее, человек находится в состоянии сна с полным отсутствием воспоминаний о совершенных действиях, поэтому попытка внезапного пробуждения в неожиданное время и в неожиданном месте может сильно напугать сомнамбулу и привести к развитию невроза. При частых эпизодах насильственного пробуждения может развиться страх засыпания из-за предполагаемого повторения приступа и различные психологические комплексы.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Как лечить лунатизм
По словам врача-невролога, лечение сомнамбулизма является сугубо индивидуальным и неоднозначным процессом. Самый простой способ для того, чтобы прервать эпизод снохождения в самом начале, или вообще предотвратить его, достаточно расстелить возле кровати большое полотенце, обильно смоченное холодной водой.
В случаях, когда сценарий поведения может сопровождаться опасностью для жизни и здоровью пациента, принимаются меры, чтобы обезопасить его передвижения (отсутствие острых и колющих предметов в помещении, минимальный набор мебели, возможно установка внутренней сигнализации на дверь спальни, и т.д.). Ввиду того, что частота случаев снохождения может быть от нескольких раз в месяц до одного раза в год и трудно поддается прогнозированию, медикаментозное лечение назначают крайне редко, и лишь тогда, когда приступы стали более частыми и представляют опасность для пациента или окружающих.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
По мнению медика, гораздо эффективней выработка и соблюдение определенных «вечерних ритуалов», способствующих нормализации психоэмоционального фона перед сном:
прогулка на свежем воздухе,
расслабляющая ванна,
успокоительный травяной чай,
пожелания спокойной ночи перед сном,
плотные шторы на окнах.
Эффективность психотерапевтического воздействия и психологической поддержки зависит от неврологического и психологического статуса пациента и подбирается сугубо по индивидуальным критериям.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.