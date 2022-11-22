Лунатиков нельзя будить во сне: правда это или миф

Отвечая на вопрос будить или не будить сомнамбулу, следует обратить внимание на один из самых важных диагностических критериев снохождения. Несмотря на то, что глаза человека открыты, а движения высококоординированны, некоторые к тому же могут разговаривать или, как нам кажется, отвечать на наши вопросы, тем не менее, человек находится в состоянии сна с полным отсутствием воспоминаний о совершенных действиях, поэтому попытка внезапного пробуждения в неожиданное время и в неожиданном месте может сильно напугать сомнамбулу и привести к развитию невроза. При частых эпизодах насильственного пробуждения может развиться страх засыпания из-за предполагаемого повторения приступа и различные психологические комплексы.



Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.