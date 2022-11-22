Онколог назвал шесть настораживающих признаков рака

Названы шесть признаков онкологии, которые должны насторожить человека. В первую очередь, это усталость. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.
«Для многих усталость является наиболее «тревожным» симптомом болезни, так как она может быть более изнурительной, чем боль, тошнота, рвота или депрессия», – пояснил эксперт.
По его словам, усталость, связанная с раком, выходит за рамки обычной усталости. В частности, пациенты ее описывают как «парализующую усталость».
Эксперт добавил, что также к признакам онкологии, помимо усталости, можно отнести следующие симптомы: невозможность сосредоточиться, жесткие плечи, отсутствие мотивации, раздражительность, беспокойство.
Андрей Воробьев рекомендовал гражданам вести дневник усталости, это поможет выяснить, когда она возникает, пишет «МедикФорум».