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2 часа назад

Онколог назвал шесть настораживающих признаков рака

РИА "ФедералПресс"

Названы шесть признаков онкологии, которые должны насторожить человека. В первую очередь, это усталость. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

Онколог назвал шесть настораживающих признаков рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для многих усталость является наиболее «тревожным» симптомом болезни, так как она может быть более изнурительной, чем боль, тошнота, рвота или депрессия», – пояснил эксперт.

По его словам, усталость, связанная с раком, выходит за рамки обычной усталости. В частности, пациенты ее описывают как «парализующую усталость».

Эксперт добавил, что также к признакам онкологии, помимо усталости, можно отнести следующие симптомы: невозможность сосредоточиться, жесткие плечи, отсутствие мотивации, раздражительность, беспокойство.

Андрей Воробьев рекомендовал гражданам вести дневник усталости, это поможет выяснить, когда она возникает, пишет «МедикФорум».

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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