Как неправильное питание влияет на сосуды

В течение последних нескольких десятилетий количество людей, страдающих ожирением, неуклонно росло. Сейчас же ожирение считается одной из главных причин смерти в мире. Развитие ожирения связывают в основном с неправильным питанием и образом жизни. Но как нездоровый рацион сказывается на сосудах человека?

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Команда учёных под руководством Билала Шейха из Института исследований метаболизма, ожирения и сосудов им. Гельмгольца Мюнхенского университета им. Гельмгольца и медицинского факультета Лейпцигского университета выяснила, как ожирение влияет на состояние кровеносных сосудов на молекулярном уровне.

Результаты этого исследования, опубликованные в издании Nature Metabolism, показали, что метаболические заболевания (болезни, связанные с обменом веществ) оказывают различное влияние на сосуды.

Так, кровеносные сосуды в жировой ткани и в печени при метаболических заболеваниях начинают с трудом перерабатывать избыточные липиды. В сосудах почек может развиться в этом случае метаболическая дисфункция, а в сосудах лёгких - появиться сильное воспаление. Кроме того, нарушается транспортировка веществ, связанная с сосудами головного мозга.