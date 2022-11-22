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34 минуты назад

Стоматолог рассказал, почему нельзя игнорировать зубную боль. Даже если нет кариеса

Секрет Фирмы

Многие привыкли игнорировать дискомфорт в зубах, если нет видимой причины — кариеса. Выпил таблетку обезболивающего — и никаких проблем. Однако это в корне неверное решение, предупредил стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, даже если вы считаете, что кариеса нет, есть ведь великое множество других болезней полости рта, которые нельзя оставлять без внимания.

Стоматолог рассказал, почему нельзя игнорировать зубную боль
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Стоит напомнить, что к стоматологу в целом лучше ходить не менее раза-двух в год просто на плановую диагностику. Так вы сможете либо убеждаться, что всё отлично, либо же выясните, что есть недочёты, которые можно вовремя убрать, чтобы не переросло в серьёзный недуг.

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Если что-то болит, значит, что-то не в порядке. Это нельзя глушить обезболом.

«Боль — это сигнал организма, что есть какие-то нарушения. Она одновременно сообщает нам о проблемах и мобилизует внутренние ресурсы на борьбу и защиту», — отметил Отхозория.

Поэтому если человек долгое время не обращает внимания на болевые ощущения, то это может привести к крайне негативным последствиям. Чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем легче пройдёт лечение и восстановление зубов.

Вообще, когда болит зуб, а видимого кариеса нет, это лишь значит, что патологический процесс может развиваться на контактной поверхности между зубами или в поддесневой зоне.

Не только кариес способен стать причиной болевых ощущений

Есть целый ряд проблем, которые сложно диагностировать самостоятельно. Например, периодонтит — образовавшаяся киста на верхушке зуба, вызывающая неприятные болевые ощущения.

Также болью могут отзываться сколы, травмы, трещины в эмали. Здесь боль усиливается при употреблении горячих, холодных, кислых продуктов.

Воспаление мягких тканей — тоже частая причина боли. Например, тот же пародонтоз. Также оголение корня зуба / рецессия десны усиливает чувствительность и может сопровождаться острой болью по ночам.

Ну и не забываем про страшное слово «пульпит». Если человек с помощью лекарств терпит и не идёт к врачу, боль постепенно становится менее выраженной, но не потому, что воспалительный процесс проходит, а потому, что нерв разрушается.

При каких симптомах бежать к стоматологу?

Любая зубная боль — веская причина для посещения врача. Да, даже если вы были у него неделю назад. Сама собой она может и не пройти. Эффективнее будет лечение на начальных стадиях заболевания. Это ещё и безопаснее для вашего кошелька — от запущенных болезней лечиться в разы дороже.

Лучше не тянуть с визитом к стоматологу, если вас беспокоит:

  • повышенная чувствительность — это значит, что целостность где-то нарушена, возможно повреждена эмаль либо оголился корень;
  • заметное изменение оттенка эмали;
  • дискомфорт и неприятные ощущения при смыкании челюстей;
  • кровь, когда вы чистите зубы;
  • новообразования во рту.

Все эти симптомы могут говорить о различных заболеваниях дёсен и зубов. Но не занимайтесь самодиагностикой и уж тем более самолечением. Найти точную причину болезненных ощущений может только хороший доктор. Он выяснит продолжительность и местоположение боли, ее интенсивность, время и внешние причины появления.

Врач обязательно должен провести тщательный осмотр с помощью специальных инструментов, чтобы обнаружить травмы, трещины, сколы, кариозные полости, рецессии и другие неприятные проблемы. После постановки диагноза врач-стоматолог может назначить действенные способы лечения.

Болезни и лекарства,
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