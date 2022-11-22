Стоматолог рассказал, почему нельзя игнорировать зубную боль

Многие привыкли игнорировать дискомфорт в зубах, если нет видимой причины — кариеса. Выпил таблетку обезболивающего — и никаких проблем. Однако это в корне неверное решение, предупредил стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, даже если вы считаете, что кариеса нет, есть ведь великое множество других болезней полости рта, которые нельзя оставлять без внимания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Стоит напомнить, что к стоматологу в целом лучше ходить не менее раза-двух в год просто на плановую диагностику. Так вы сможете либо убеждаться, что всё отлично, либо же выясните, что есть недочёты, которые можно вовремя убрать, чтобы не переросло в серьёзный недуг.

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Если что-то болит, значит, что-то не в порядке. Это нельзя глушить обезболом.

«Боль — это сигнал организма, что есть какие-то нарушения. Она одновременно сообщает нам о проблемах и мобилизует внутренние ресурсы на борьбу и защиту», — отметил Отхозория.

Поэтому если человек долгое время не обращает внимания на болевые ощущения, то это может привести к крайне негативным последствиям. Чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем легче пройдёт лечение и восстановление зубов.

Вообще, когда болит зуб, а видимого кариеса нет, это лишь значит, что патологический процесс может развиваться на контактной поверхности между зубами или в поддесневой зоне.

Не только кариес способен стать причиной болевых ощущений

Есть целый ряд проблем, которые сложно диагностировать самостоятельно. Например, периодонтит — образовавшаяся киста на верхушке зуба, вызывающая неприятные болевые ощущения.

Также болью могут отзываться сколы, травмы, трещины в эмали. Здесь боль усиливается при употреблении горячих, холодных, кислых продуктов.

Воспаление мягких тканей — тоже частая причина боли. Например, тот же пародонтоз. Также оголение корня зуба / рецессия десны усиливает чувствительность и может сопровождаться острой болью по ночам.

Ну и не забываем про страшное слово «пульпит». Если человек с помощью лекарств терпит и не идёт к врачу, боль постепенно становится менее выраженной, но не потому, что воспалительный процесс проходит, а потому, что нерв разрушается.

При каких симптомах бежать к стоматологу?

Любая зубная боль — веская причина для посещения врача. Да, даже если вы были у него неделю назад. Сама собой она может и не пройти. Эффективнее будет лечение на начальных стадиях заболевания. Это ещё и безопаснее для вашего кошелька — от запущенных болезней лечиться в разы дороже.

Лучше не тянуть с визитом к стоматологу, если вас беспокоит:

повышенная чувствительность — это значит, что целостность где-то нарушена, возможно повреждена эмаль либо оголился корень;

заметное изменение оттенка эмали;

дискомфорт и неприятные ощущения при смыкании челюстей;

кровь, когда вы чистите зубы;

новообразования во рту.

Все эти симптомы могут говорить о различных заболеваниях дёсен и зубов. Но не занимайтесь самодиагностикой и уж тем более самолечением. Найти точную причину болезненных ощущений может только хороший доктор. Он выяснит продолжительность и местоположение боли, ее интенсивность, время и внешние причины появления.