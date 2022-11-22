Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
3 часа назад

Мясников назвал вредные для потенции лекарства

Мослента

Вредные для потенции лекарства назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Фото: UnsplashUnsplash

По словам доктора, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии. Однако и сама болезнь способна вызывать соответствующие нарушения.

Кроме того, мочегонные препараты и бета-блокаторы (лекарства, которые блокируют действие адреналина и норадреналина на сердце, прим. «Мосленты») также увеличивает риск импотенции, отметил специалист.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители