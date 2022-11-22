Мясников назвал вредные для потенции лекарства

Вредные для потенции лекарства назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

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По словам доктора, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии. Однако и сама болезнь способна вызывать соответствующие нарушения.