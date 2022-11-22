Мастопатия: симптомы, диагностика, лечение

Мастопатия молочной железы – заболевание, которое не понаслышке знакомо более чем 60 % женщин в мире. Можно с уверенностью сказать, что врачи имеют большой опыт в диагностике и лечении этого заболевания, но очень многое зависит и от самой женщины. Хорошая новость заключается в том, что мастопатия относится к доброкачественным заболеваниям и хорошо поддаётся контролю и лечению. А плохая новость – в том, что без внимания и наблюдения болезнь может вызвать осложнения. И они уже вполне способны спровоцировать рак груди. "Рамблер" узнал у эксперта, как вовремя распознать этот недуг и чем он опасен.

Симптомы мастопатии

Видео дня

Основное «коварство» мастопатии заключается в том, что её симптомы очень схожи с изменениями организма, которые многие женщины замечают во второй фазе менструального цикла. Например, болезненные ощущения в груди, дискомфорт в привычном бюстгальтере из-за увеличения размеров груди, выделения из сосков.

Часто изменения касаются кожи вокруг соска – она шелушится, на ней можно заметить участки раздражения. Но при мастопатии подобные симптомы прогрессируют и никуда не исчезают в первой фазе нового менструального цикла. Если женщина замечает подобные симптомы, то она должна обратиться к врачу-маммологу.

Мурашов Иван Юрьевич Маммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

Что происходит в организме

Мастопатия возникает в результате нарушения гормонального фона – на фоне повышенного эстрогена или пролактина. Избыток этих гормонов приводит к нарушению цикла, а также нарушению функций тканей молочной железы. В итоге клетки соединительной ткани начинают бесконтрольно делиться, в груди возникают уплотнения и узелки.

Виды мастопатии

Врачи различают узловую и диффузную мастопатию. При узловой мастопатии в груди возникает некий «очаг», которым может быть кисты, достаточно большие узлы, фиброаденомы и различные опухоли.

При диффузной мастопатии очага заболевания нет, но меняется структура тканей молочной железы, образуется несколько мелких разрастаний. Это все дисгормональные, фиброзные, инволютивные нарушения.

Мурашов Иван Юрьевич Маммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

Диагностика и лечение

Диагностика всех видов включает в себя осмотр врачом и пальпацию, ультразвуковое исследование, маммографию. Как правило, УЗИ и маммография не исключают друг друга, а дополняют, помогая врачу составить полную картину состояния тканей груди. Для уточнения диагноза маммолог может назначить пункцию и биопсию.

Лечение, конечно же, индивидуально и ставит перед собой задачу прежде всего сбалансировать гормональный фон, работу эндокринной системы. Это помогают сделать гормональные препараты, витамины, а также средства, направленные на поддержку функционирования печени и почек. В некоторых случаях для лечения (удаления очага) необходимо оперативное вмешательство.

Есть ли профилактика?

Если говорить о профилактике мастопатии, то это будут довольно стандартные советы. Нужно внимательно относиться к своему здоровью, раз в год посещать гинеколога, подобрать средства контрацепции, следить за своим весом. Если вы чувствуете дискомфорт, боли, тяжесть в груди – обязательно скажите об этом врачу. Ведь чем ранее будет выявлено заболевание, тем легче и успешнее пройдёт лечение.

Мурашов Иван Юрьевич Маммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"