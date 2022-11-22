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5 часов назад

Мастопатия: симптомы, диагностика, лечение

Мира Маркина
Мурашов Иван Юрьевичэксперт

Мастопатия молочной железы – заболевание, которое не понаслышке знакомо более чем 60 % женщин в мире. Можно с уверенностью сказать, что врачи имеют большой опыт в диагностике и лечении этого заболевания, но очень многое зависит и от самой женщины. Хорошая новость заключается в том, что мастопатия относится к доброкачественным заболеваниям и хорошо поддаётся контролю и лечению. А плохая новость – в том, что без внимания и наблюдения болезнь может вызвать осложнения. И они уже вполне способны спровоцировать рак груди. "Рамблер" узнал у эксперта, как вовремя распознать этот недуг и чем он опасен.

Мастопатия: симптомы, диагностика, лечение
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Симптомы мастопатии

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Основное «коварство» мастопатии заключается в том, что её симптомы очень схожи с изменениями организма, которые многие женщины замечают во второй фазе менструального цикла. Например, болезненные ощущения в груди, дискомфорт в привычном бюстгальтере из-за увеличения размеров груди, выделения из сосков.

Часто изменения касаются кожи вокруг соска – она шелушится, на ней можно заметить участки раздражения. Но при мастопатии подобные симптомы прогрессируют и никуда не исчезают в первой фазе нового менструального цикла. Если женщина замечает подобные симптомы, то она должна обратиться к врачу-маммологу.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

Что происходит в организме

Мастопатия возникает в результате нарушения гормонального фона – на фоне повышенного эстрогена или пролактина. Избыток этих гормонов приводит к нарушению цикла, а также нарушению функций тканей молочной железы. В итоге клетки соединительной ткани начинают бесконтрольно делиться, в груди возникают уплотнения и узелки.

Виды мастопатии

Врачи различают узловую и диффузную мастопатию. При узловой мастопатии в груди возникает некий «очаг», которым может быть кисты, достаточно большие узлы, фиброаденомы и различные опухоли.

При диффузной мастопатии очага заболевания нет, но меняется структура тканей молочной железы, образуется несколько мелких разрастаний. Это все дисгормональные, фиброзные, инволютивные нарушения.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

Диагностика и лечение

Диагностика всех видов включает в себя осмотр врачом и пальпацию, ультразвуковое исследование, маммографию. Как правило, УЗИ и маммография не исключают друг друга, а дополняют, помогая врачу составить полную картину состояния тканей груди. Для уточнения диагноза маммолог может назначить пункцию и биопсию.

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Лечение, конечно же, индивидуально и ставит перед собой задачу прежде всего сбалансировать гормональный фон, работу эндокринной системы. Это помогают сделать гормональные препараты, витамины, а также средства, направленные на поддержку функционирования печени и почек. В некоторых случаях для лечения (удаления очага) необходимо оперативное вмешательство.

Есть ли профилактика?

Если говорить о профилактике мастопатии, то это будут довольно стандартные советы. Нужно внимательно относиться к своему здоровью, раз в год посещать гинеколога, подобрать средства контрацепции, следить за своим весом. Если вы чувствуете дискомфорт, боли, тяжесть в груди – обязательно скажите об этом врачу. Ведь чем ранее будет выявлено заболевание, тем легче и успешнее пройдёт лечение.
Мурашов Иван Юрьевич
Мурашов Иван ЮрьевичМаммолог, хирург-онколог, врач первой категории сети клиник "Семейная"

Любая мастопатия требует наблюдения и своевременного лечения – это повысит ваше качество жизни и значительно снизит риск возникновения рака молочной железы.

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