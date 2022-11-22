Почему мы иногда болеем без температуры

Принято считать, что высокая температура во время простуды или гриппа сигнализирует о том, что организм начал активно бороться с болезнью. Но случается и так, что все остальные симптомы заболевания присутствуют, а термометр не показывает выше 37˚. Нормально ли это — болеть без температуры, объяснила терапевт Татьяна Романенко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Жар — признак того, что ваше тело атаковал вирус. Организм реагирует на вторжение выделением маркеров воспаления. Если вирус очень активный, температура тела растёт.

У тех, кто обычно переносит болезнь без температуры, иммунитет отлавливает вирус на ранних этапах. Как только инфекция попадает на слизистую, туда устремляются главные борцы с ней — лейкоциты и макрофаги. В итоге до повышения температуры просто не доходит, указала специалист.

А вот если организм слишком активно реагирует на инфекцию, температура может подскочить до 39˚ и даже выше.

Такую реакцию называют цитокиновым штормом, и вообще-то он опасен для организма.

Надо ли сбивать температуру?

Если жар несильный, то можно его переждать. А вот если температура тела поднялась выше 38˚, можно прибегнуть к жаропонижающим средствам, посоветовала терапевт.