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3 часа назад

Врачи назвали лекарства, которые усугубляют боль в суставах

РИА "ФедералПресс"

Многие лекарства имеют побочные действия, в частности, могут усугублять болезни. Врачи из Калифорнийского университета назвали лекарства, которые усиливают воспаление в коленном суставе.

Врачи назвали лекарства, которые усугубляют боль в суставах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Прием противовоспалительных обезболивающих, таких, как ибупрофен и напроксен, при остеоартрите может со временем усугубить воспаление в коленном суставе. К такому выводу пришли медики из Калифорнийского университета», – пишет Газета.ру.

Остеоартрит – заболевание коленного сустава, которое повреждает хрящи и ткани, окружающие их. Основные симптомы – боль, скованность и потеря функции. Многие медики назначают при такой болезни противовоспалительные обезболивающие.

В исследовании, которое провели калифорнийские специалисты, приняли участие 277 пациентов со средней и тяжелой степенью остеоартрита. На протяжении года они принимали противовоспалительные препараты. Параллельно еще 800 человек с той же болезнью этих таблеток не принимали.

В начале и в конце эксперимента всем участникам сделали МРТ колена. В итоге оказалось, что состояние хряща было хуже у тех, кто принимал лекарство.

Болезни и лекарства,
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