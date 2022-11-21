Врачи назвали лекарства, которые усугубляют боль в суставах

Многие лекарства имеют побочные действия, в частности, могут усугублять болезни. Врачи из Калифорнийского университета назвали лекарства, которые усиливают воспаление в коленном суставе.

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«Прием противовоспалительных обезболивающих, таких, как ибупрофен и напроксен, при остеоартрите может со временем усугубить воспаление в коленном суставе. К такому выводу пришли медики из Калифорнийского университета», – пишет Газета.ру.

Остеоартрит – заболевание коленного сустава, которое повреждает хрящи и ткани, окружающие их. Основные симптомы – боль, скованность и потеря функции. Многие медики назначают при такой болезни противовоспалительные обезболивающие.

В исследовании, которое провели калифорнийские специалисты, приняли участие 277 пациентов со средней и тяжелой степенью остеоартрита. На протяжении года они принимали противовоспалительные препараты. Параллельно еще 800 человек с той же болезнью этих таблеток не принимали.