Как справиться с повышенной чувствительностью зубов

Если вы попробовали мороженое или выпили горячий напиток, а затем испытали боль, то это говорит о проблемах с зубами. Какие проблемы провоцируют повышенную чувствительность зубов? Об этом «Радио 1» сообщил стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По словам врача, если зубы с нервами, то они в любом случае будут реагировать на различные факторы. Если реакция болезненная, то это патология и необходимо понимать, как быстро проходят болевые ощущения. К примеру, вы выпили что-либо горячее или холодное, затем у вас возник сильный дискомфорт. Если какой-то один зуб болит в течение десяти секунд, то это повод для обращения к врачу.