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2 часа назад

Как справиться с повышенной чувствительностью зубов

Вести Подмосковья

Если вы попробовали мороженое или выпили горячий напиток, а затем испытали боль, то это говорит о проблемах с зубами. Какие проблемы провоцируют повышенную чувствительность зубов? Об этом «Радио 1» сообщил стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

Как справиться с повышенной чувствительностью зубов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам врача, если зубы с нервами, то они в любом случае будут реагировать на различные факторы. Если реакция болезненная, то это патология и необходимо понимать, как быстро проходят болевые ощущения. К примеру, вы выпили что-либо горячее или холодное, затем у вас возник сильный дискомфорт. Если какой-то один зуб болит в течение десяти секунд, то это повод для обращения к врачу.

Специалист добавил, что на состояние эмали влияет содержание фтора в организме, вода и еда - при этом от правильного питания чувствительность зубов не исчезнет. Сама по себе чувствительность эмали может являться особенностью человека. С помощью регулярной профилактики можно повысить уровень эмали - сюда можно отнести фторирование. Стоимость данной процедуры составляет порядка двух тысяч рублей.

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