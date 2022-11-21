Чистка зубов хранит вас от диабета

Каждому тридцатому россиянину диагностировали сахарный диабет, но цифры могут быть ещё страшнее, потому что иногда болезнь протекает очень незаметно, то есть без симптомов. Терапевт Ирина Андреева вообще назвала диабет «тихим убийцей». Учёные из Южной Кореи выяснили, что зубы играют большую роль в том, будет ли у человека диабет или нет. Как минимум, их надо чистить часто и регулярно.

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Что может снизить риск развития диабета?

Чистка зубов три раза в день понижает вероятность на 8%. Учёные разделили испытуемых на две группы — в возрасте 51 года и младше и тех, кому было 52 года и старше.

Первой группе чистка зубов два раза в день снизила риск развития диабета на 10%, а три раза — на 14% по сравнению с теми, кто чистил зубы один раз в день или не делал это вообще. «Заболевание пародонта, по-видимому, оказывало более сильное влияние на молодых людей», — сказано в исследовании.

Доктор Андреева перечислила ранние симптомы диабета. При нём появляется усталость, сонливость, помутнение зрения, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. В целом, такие симптомы характеры не только для этой болезни.

По словам специалиста, сухость во рту по утрам может быть первым сигналом о диабете. Чем сильнее прогрессирует болезнь, тем ярче проявляются её симптомы, отметила врач.

Терапевт рассказала, что у людей с диабетом часто выделяется меньше слюны, от этого и возникает сухость в горле. При этом заболевании происходит обезвоживание организма, а также в крови накапливается избыточный уровень сахара, добавила она.