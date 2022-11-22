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3 часа назад

Офтальмолог назвала опасные симптомы заболеваний глаз

Мослентаиещё 1

Опасные симптомы заболеваний глаз, требующие немедленного обращения к специалисту, назвала «Мосленте» главный врач офтальмологической клиники СПЕКТР, кандидат медицинских наук Татьяна Фадейкина. Первый из них — покраснение и сухость.

Офтальмолог назвала опасные симптомы заболеваний глаз
Фото: МослентаМослента

«Причиной этого может стать излишняя нагрузка за компьютером или гаджетом, что в дальнейшем может спровоцировать синдром сухого глаза или ухудшение зрения. Вопрос должен находиться под контролем офтальмолога, чтобы вовремя предпринять необходимые действия по сохранению зрения», — сказала Фадейкина.

Пелена в глазах, может указывать о начальной стадии катаракты, глаукомы или проблемах с сетчаткой, добавила эксперт. По ее словам, пелена также может свидетельствовать о поражении внутренней оболочки глаза, особенно у людей после 40 лет.

Фадейкина отметила, что не стоит игнорировать и светобоязнь — она может сигнализировать о воспалительном процессе или инфекции в глазу. Симптом проявляется и на поздних стадиях глаукомы.

«Появление не пропадающих пятен – один из симптомов отслойки сетчатки. При этом пятна при резком подъеме или активных движениях считаются нормой, если они пропадают спустя непродолжительное время», — указала офтальмолог.

Двоение в глазах, может быть признаком дистрофии или кератоконуса роговицы, а может быть симптомом рассеянного склероза, следствием инсульта или черепно-мозговой травмы. О повышенном внутриглазном давлении сигнализируют светящиеся круги вокруг источников света — ореолы.

Болезни и лекарства,
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