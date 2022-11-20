ЛОР-врач рекомендовала простой способ лечения горла

«Основа лечения больного горла — это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания», — пояснила специалист и порекомендовала применять в лечении также системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки для купирования неприятных ощущений в горле.