Как оказывают помощь онкобольным в Москве

В Москве разработали алгоритмы для оказания онкопомощи пациентам. Конкретно прописанные маршруты называются клиентские пути. Они охватывают все стадии — от диагностики онкологического заболевания до окончания наблюдения при выздоровлении пациента. Подробнее о том, как город помогает людям с онкологией, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Разработанные алгоритмы

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приемы специалистов;

список исследований и анализов;

сроки их исполнения;

максимальный промежуток времени прохождения каждого этапа диагностики и лечения. Клиентские пути пошагово описывают все этапы диагностических обследований и лечения онкозаболеваний. Алгоритмы подготовлены с учетом федеральных клинических рекомендаций. В них указаны:

Кроме того, после завершения лечения пациента ставят на диспансерный учет. Он продолжает наблюдаться у врачей и проходить необходимые обследования. Его лечащий врач контролирует состояние здоровья и отслеживает динамику. Подробную информацию о клиентских путях можно найти на сайте московского департамента здравоохранения.

Главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков рассказал «Вечерней Москве», что разработка клиентских путей — крайне важная задача:

— Она помогает наглядно представить четкий алгоритм действий для врача на каждом этапе диагностики и лечения пациента. В них прописаны алгоритмы действий врача амбулаторного звена, врача-онколога в центрах амбулаторной онкологической помощи, врача стационара, с формированием конкретного перечня действий, которые необходимо выполнить на каждом из этапов лечения пациента.

Медик подчеркнул, что данные об онкопациенте заносят в единую информационную систему. Это помогает обеспечить взаимосвязь всех уровней медпомощи, которую необходимо оказать больному. Кроме того, по словам специалиста, в совокупности эти факторы намного улучшают оказание онкопомощи в столице.

Заместитель главного врача по онкологической помощи Боткинской больницы Дмитрий Греков также отметил большое значение клиентских путей в диагностике и лечении пациентов с онкологическими заболеваниями:

— Департамент здравоохранения Москвы совместно с московским онкологическим сообществом реализовали важный проект — клиентские пути, суть которого заключается в пошаговой детализации этапов диагностики и лечения пациента при онкологическом заболевании. В схеме четко прописан перечень необходимых исследований, последовательные этапы лечения и, самое главное, сроки их выполнения.

Главврач уверен, что одной из важнейших составляющих клиентских путей является их общедоступность. Любой желающий может ознакомиться с алгоритмами на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Он отметил, что проект «Клиентские пути» — это еще один очень важный шаг для улучшения оказания онкологической помощи.

Новый стандарт диагностики онкозаболеваний

В Москве произошло основательное переоборудование патоморфологических лабораторий за последние два года. Это позволило в 1,5 раза увеличить объемы клинических исследований. Кроме того, в рамках внедрения нового стандарта онкопомощи было закуплено более 300 единиц медтехники.

Также в столице создали специализированный центр для проведения эндоскопических исследований в Боткинской больнице летом 2021 года. А уже осенью первые онкопациенты смогли получить диагностические исследования во втором центре на базе Городской клинической больницы им. В. М. Буянова.

Персональные онкопомощники и онкопаспорта

пациентов с подозрением на онкологию;

пациентов с подтвержденным онкологическим заболеванием. В 2020 году в столице начал свою работу проект «Персональный онкопомощник». Он реализуется в рамках нового стандарта онкопомощи. Его основными задачами являются консультативная и организационная поддержка:

записаться на прием;

записаться на сдачу анализов;

записаться на обследование;

напоминают о сдаче анализов и дате приема. Онкопомощники помогают пациенту:

На сегодняшний день в проекте «Персональный онкопомощник» работают более 80 специалистов. Всего за два года они смогли помочь почти 90 тысячам жителей столицы. Персональные помощники значительно улучшили качество работы с онкопациентами.

Также одним из новшеств стало появление электронных онкопаспортов. Их заводят пациентам, у которых подтвердился онкологический диагноз. Онкопаспорт содержит всю необходимую информацию о диагнозе пациента и этапах его лечения. Онкобольной может зайти раздел «Мой онкопаспорт» в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в приложении emias.info, а врач — в системе ЕМИАС.

Искусственный интеллект

В Москве начал свою работу пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Медики создают цифровые копии биологических материалов, а также единую базу гистологических изображений. На ее основе протестируют и обучат технологии искусственного интеллекта. Врачи смогут получать еще одно мнение в онлайн-режиме и проводить консультации в особо сложных случаях, благодаря цифровым копиям.

Отметим, что на данный момент на базе двух городских онкологических больниц — Московской городской онкологической больницы № 62 и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова — тестируют два сервиса на основе нейронных сетей.

Якорные онкологические стационары Москвы