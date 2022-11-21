Какие патологии помогает выявить анализ крови

«Если вы видите, что какой-либо показатель в полтора раза выше или ниже той условной нормы, что приведена в анализе, это может быть отклонением. Если разница составляет десятые доли процента или даже 10 процентов, клинического значения это может и не иметь», — объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.