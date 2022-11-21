Какие патологии помогает выявить анализ крови

По анализу крови можно заподозрить нехватку витаминов или железодефицитную анемию, а также очень грубые отклонения от нормы, которые порой требуют оперативного медицинского вмешательства. Об этом рассказал гематолог Павел Трахтман.
Врач также напомнил, что анализ крови не показывает точный диагноз. При помощи него можно заподозрить наличие заболевания, но заключение могут дать только дополнительные методы исследования.
Помимо этого, стоит учитывать, что нормативные значения, которые указываются в анализе крови, условны. Нормы отличаются в зависимости от возраста, пола и болезней, которые уже выявлены у человека.
«Если вы видите, что какой-либо показатель в полтора раза выше или ниже той условной нормы, что приведена в анализе, это может быть отклонением. Если разница составляет десятые доли процента или даже 10 процентов, клинического значения это может и не иметь», — объяснил специалист в беседе с радио Sputnik.
Трахтман уточнил, что общий анализ крови стоит делать регулярно вместе с другими медицинскими обследованиями.