Врач указала на взаимосвязь женского бесплодия и пластиковой посуды

Использование пластиковой посуды может спровоцировать развитие бесплодия у женщин, предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова.
При производстве подобных изделий применяется химическое вещество бисфенол А. Оно вызывает нарушение менструального цикла, невынашивание беременности, преждевременные роды, проблемы с зачатием, развитие миомы матки и эндометриоз, причем людей окружают и другие токсины, убеждена специалист.
«Парабены — вещества, входящие в состав многих средств по уходу за кожей, дезодорантов, лубрикантов, декоративной косметики, шампуней, детских игрушек — снижают овариальный резерв, работают как ксеноэстрогены», — приводит слова Бордаковой LIFE.ru.
В состав пластмасс также входят фталаты. Они опасны тем, что снижают способность к зачатию, предостерегла врач.