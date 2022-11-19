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2 часа назад

Врач Бордакова указала на взаимосвязь женского бесплодия и пластиковой посуды

Слово и Дело

Использование пластиковой посуды может спровоцировать развитие бесплодия у женщин, предупредила гинеколог-эндокринолог Елена Бордакова.

Врач указала на взаимосвязь женского бесплодия и пластиковой посуды
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

При производстве подобных изделий применяется химическое вещество бисфенол А. Оно вызывает нарушение менструального цикла, невынашивание беременности, преждевременные роды, проблемы с зачатием, развитие миомы матки и эндометриоз, причем людей окружают и другие токсины, убеждена специалист.

«Парабены — вещества, входящие в состав многих средств по уходу за кожей, дезодорантов, лубрикантов, декоративной косметики, шампуней, детских игрушек — снижают овариальный резерв, работают как ксеноэстрогены», — приводит слова Бордаковой LIFE.ru.

В состав пластмасс также входят фталаты. Они опасны тем, что снижают способность к зачатию, предостерегла врач.

Болезни и лекарства,
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