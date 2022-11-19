Врач указала на взаимосвязь женского бесплодия и пластиковой посуды

При производстве подобных изделий применяется химическое вещество бисфенол А. Оно вызывает нарушение менструального цикла, невынашивание беременности, преждевременные роды, проблемы с зачатием, развитие миомы матки и эндометриоз, причем людей окружают и другие токсины, убеждена специалист.