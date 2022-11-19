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3 часа назад

Врач дала рекомендации по профилактике парагриппа

Родной город

Кандидат медицинских наук Анна Ратникова рассказала о симптомах и способах профилактики парагриппа.

Врач дала рекомендации по профилактике парагриппа
Фото: Родной городРодной город

Парагрипп — острая респираторная вирусная инфекция. Характеризуется умеренно выраженной общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей.

Как сообщила в эфире программы на одном из федеральных каналов Анна Ратникова, заразиться парагриппом можно в любое время года. Вирусная инфекция особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, пенсионеров и детей.

В первые дни заболевания пациенты сталкиваются с насморком и слабой лихорадкой. У детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет наблюдается сочетание лающего кашля, затрудненного дыхания и осиплости голоса.

Специалистами выделено 4 вида парагриппа. С первыми двумя иммунитет человека справляется достаточно легкого, однако 3-й и 4-й виды могут приводить к развитию пневмонии.

Ратникова напоминает о вакцинации против гриппа и коронавируса. При этом врач предупредила, что на сегодняшний день вакцины от парагриппа нет.

В связи с этим&nbsp;для профилактики заболевания специалист рекомендует закаливание, правильное питание и ведение активного образа жизни.

Болезни и лекарства,
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