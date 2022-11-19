Врач дала рекомендации по профилактике парагриппа

Кандидат медицинских наук Анна Ратникова рассказала о симптомах и способах профилактики парагриппа.

Фото: Родной город Родной город

Парагрипп — острая респираторная вирусная инфекция. Характеризуется умеренно выраженной общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей.

Как сообщила в эфире программы на одном из федеральных каналов Анна Ратникова, заразиться парагриппом можно в любое время года. Вирусная инфекция особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, пенсионеров и детей.

В первые дни заболевания пациенты сталкиваются с насморком и слабой лихорадкой. У детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет наблюдается сочетание лающего кашля, затрудненного дыхания и осиплости голоса.

Специалистами выделено 4 вида парагриппа. С первыми двумя иммунитет человека справляется достаточно легкого, однако 3-й и 4-й виды могут приводить к развитию пневмонии.

Ратникова напоминает о вакцинации против гриппа и коронавируса. При этом врач предупредила, что на сегодняшний день вакцины от парагриппа нет.