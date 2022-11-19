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18 минут назад

Названы девять факторов развития тромбоза

runews24.ru

Диетолог Нона Озярянская заявила о риске развития тромбоза из-за девяти факторов.

Названы девять факторов развития тромбоза
Фото: runews24.rurunews24.ru

Прежде всего, тромбоз может возникнуть у пожилых пациентов. Также на развитие тромбов влияет лишний вес и наличие тромбоза в семейном анамнезе.

В группе риска пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Также тромбоз может развиться при беременности и после нее.

Недуг может развиться и после употребления лекарств на основе эстрогенов.

Помимо этого, причиной образования тромба могут быть травмы или раны, а также неподвижное состояние в течение долгого времени.

Чтобы снизить риск развития тромбоза, нужно вести здоровый образ жизни и сбалансированно питаться.

Болезни и лекарства,
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