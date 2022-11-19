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1 час назад

Иммунолог предупредил об опасности активных штаммов гриппа

Ferra.ruиещё 1

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус предупредил, что циркулирующие сейчас в России штаммы гриппа по своей опасности для человека и протеканию хуже, чем коронавирус.

Иммунолог предупредил об опасности активных штаммов гриппа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, не стоит ожидать, что этот сезонный грипп пройдёт легко и без вакцинации. Он также подчеркнул, что нынешняя вакцинация от гриппа проводится как против штаммов, о которых идёт речь.

Продеус отметил, что шутить с этим нельзя, так как ресурсы иммунитета каждого человека, особенно людей из групп риска, не бесконечны.

Врач порекомендовал в первую очередь вакцинироваться от гриппа, а потом уже от COVID-19. При этом допускается делать обе прививки в один день.

«Если они будут испытывать проблемы, вызванные коронавирусом, так как не все ещё восстановились после перенесённого COVID-19, то на этом фоне гриппозная инфекция будет ухудшать состояние», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Андрей Продеус,
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