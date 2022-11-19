«Здоровому мужчине секс интересен до старости»

Что бывает от долгого воздержания? В каком возрасте на сексе пора ставить крест? Как поднять уровень тестостерона своими руками? В канун Международного дня мужчин «Лента.ру» поговорила с профессором кафедры урологии МГМСУ им А.И. Евдокимова Павлом Раснером. Он ответил на все вопросы о мужском здоровье, объяснил, почему мужчины трусливее женщин, и рассказал об эпидемии импотенции у молодых людей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру»: Мужчины часто неохотно говорят о своем здоровье, в отличие от женщин. Почему так? Или это стереотип?

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Павел Раснер: Существуют определенные гендерные стереотипы поведения. В моем представлении мужчина должен быть крепким, уверенным в себе, как скала. Безусловно, это результат воспитания. Такие представления ребенок получает в раннем детстве. В одном известном фильме есть такая фраза: «Мужчины не плачут, мужчины огорчаются».

Если подходить с этой точки зрения, то да, мужчины в основном не любят признаваться себе, своим друзьям, окружающим в каких-то слабостях. Поэтому они не очень часто говорят о своих болезнях. Более того, в медицинских вопросах мужчины гораздо большие трусы, чем женщины, и это не столько боязнь крови, сколько боязнь «белого халата». Можно сказать, что обратиться к врачу мешает не только гордость и мужское самосознание, но и банальный страх. Многие до определенного возраста в принципе не появляются у врача и даже с гордостью заявляют, что за последние 30 лет ни разу не обращались за медицинской помощью.

Женщины такого страха не испытывают. Причин для этого много: регулярные посещения женских консультаций, общение с акушерами, да и традиционная функция хранительницы семейного очага, в которую входит в том числе и поддержание здоровья членов семьи. К кому мужчины обращаются за первичной консультацией в случае проблем со здоровьем? Конечно, к жене. Так сложилось, что каждая женщина по совместительству немножко медик.

Чем мужской организм в плане здоровья принципиально отличается от женского? Есть мнение, что у женщин больше шансов поправиться, даже если болезнь та же самая. Так ли это и почему?

Определенные закономерности, конечно, присутствуют. Например, у женщин гораздо выше болевой порог. Женщина более терпелива и ответственна, более последовательна в общении с врачами. Мужчины не любят и не умеют терпеть.

При одних и тех же заболеваниях, когда мы назначаем сходное лечение, женщина с гораздо большей педантичностью будет соблюдать рекомендации. Мужчина через некоторое время может отказаться от приема лекарств без объяснения причин. Если чуда выздоровления за несколько дней не случится, то интерес к приему препаратов будет потерян. Женщины значительно чаще соблюдают наши рекомендации и более ответственно относятся к здоровью.

Хорошо известно, что если мужчина заболел, то тяжело и надолго. У женщины в силу определенных причин больше зон ответственности, и вот так погрузиться в болезнь, как это делают некоторые мужчины, они не могут.

Мужчина может позволить себе погрузиться в ипохондрию, сконцентрироваться на своих ощущениях, в общем, заболеть. Для женщин такое поведение нехарактерно.

Если мы оставим в стороне эмоции и будем говорить про устойчивость организма к болезни, то я думаю, что гендерные различия — это, скорее, мифы и предубеждения, чем реальная ситуация.

А много ли мужчин, которые ответственно относятся к своему здоровью?

На эту тему проводили опрос среди мужчин в разных странах. С утверждением «я понимаю, что недостаточно внимателен к своему здоровью» согласились 66 процентов россиян. Для справки: в Италии и во Франции с этим утверждением согласились 37 и 50 процентов мужчин соответственно. В России большинство респондентов понимает, что не уделяет должного внимания здоровью.

37% мужчин ни разу не обращались в медицинские учреждения в течение года.

Второе утверждение звучало так: «Я часто волнуюсь о своем здоровье». И здесь удивительным образом в России уровень волнения очень низкий — 32 процента. Сложно понять, как эти два утверждения уживаются друг с другом. «Я понимаю, что недостаточно уделяю внимания, но не волнуюсь по этому поводу». Очевидно, волнуются по каким-то другим поводам. Или это очередная великая загадка русской души.

Какие симптомы сигнализируют о проблемах с мужским здоровьем, из-за которых нужно срочно обращаться к врачу?

Есть такое понятие как «сексуальное здоровье». Это многокомпонентный термин, но любой мужчина хорошо понимает, когда это сексуальное здоровье начинает подводить. Недостаточная по продолжительности или напряженности эрекция, снижение остроты сексуальных ощущений — это те симптомы, которые уже сигнализируют о наличии проблем. Снижение полового влечения — тоже очень важный симптом.

Утрату интереса к противоположному полу ошибочно объясняют старением. В действительности такого происходить не должно. Здоровый мужчина сохраняет активность и интерес к сексу.

Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер в 73 года стал отцом в восьмой раз. Чарли Чаплин стал отцом в 73 года, Роберт Де Ниро в 68 лет. И примеров такого сексуального долголетия множество. На мужчин возрастные ограничения не распространяются. Они сохраняют способность производить здоровое потомство вплоть до глубокой старости.

Еще одна группа симптомов, которая должна стать сигналом, что нужно обратиться к врачу, — это снижение качества мочеиспускания, вялая струя мочи, частые ночные походы в туалет, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря... Такие жалобы характерны для аденомы простаты — доброкачественного увеличения предстательной железы в размерах, наблюдающегося у большинства мужчин пожилого возраста. Эффективное лечение этого недуга доступно, но вовремя обратиться за медицинской помощью — задача самого пациента.

В каком возрасте нужно обязательно начинать ходить к врачу, чтобы не пропустить возрастные болезни?

С точки зрения урологии возраст начала ежегодных консультаций со специалистом — 45-50 лет. Если в семейной истории есть какие-то урологические проблемы, то с 45, если никто из родственников не имел урологических болезней — с 50 лет.

В 50 мужчине нужно проконсультироваться у уролога — даже если никаких очевидных проблем нет. Почему так? Во-первых, это тот возраст, когда постепенно наступает гормональная перестройка организма. Во-вторых, чем старше мы становимся, тем, к сожалению, больше вероятность обнаружения онкологических заболеваний. И если для 20-30-летнего человека это, скорее, казуистика, то начиная с 45-50 лет злокачественные новообразования возникают все чаще.

Это правило работает не только в урологии, но и в гастроэнтерологии, кардиологии и других отраслях медицины. По достижении определенного возраста нужно более серьезно относиться к периодической проверке состояния своего здоровья. Следует начинать делать колоноскопию, обследовать сердце, периодически сдавать анализы крови и мочи для того, чтобы понять, насколько хорошо работают печень, почки, щитовидная железа и другие органы.

В 45-50 лет гормональная перестройка происходит как у мужчин, так и у женщин. Просто для женщин это абсолютно понятно, естественно и ожидаемо, а многие мужчины в силу недостаточной осведомленности не понимают, что с ними происходит.

В 20-30 лет мало кто думает о здоровье. Кажется, что оно должно присутствовать по умолчанию, всегда. К врачу ходят только если есть какие-то беспокоящие симптомы. С 45 лет и дальше ждать появления симптомов не стоит. Лучше пройти профилактическую проверку. Раньше это называлось диспансеризация, сейчас модно употреблять слово чек-ап.

с 45 лет мужчинам необходимо регулярно проходить диспансеризацию.

Если пациент обратился к врачу уже с запущенным хроническим простатитом, каковы его шансы на выздоровление?

Есть исследования, доказывающие, что истинное воспаление в предстательной железе имеют примерно пять процентов от всех пациентов, которым устанавливается диагноз «хронический простатит». Есть очевидная гипердиагностика хронического простатита. Схожие симптомы имеет целый ряд заболеваний, правильно распознать которые не всегда легко.

Обсуждая простатит, мы чаще всего подразумеваем некую совокупность симптомов — некоторые болезненные ощущения, ухудшение качества мочеиспускания. Такие же проявления могут отмечаться на фоне проктологических проблем, аденомы простаты, неврологических заболеваний и других. Если это действительно воспаление предстательной железы, его можно победить.

Почему мужское здоровье настолько зависит от уровня тестостерона?

Про тестостерон как про главный мужской половой гормон слышали все! Был даже такой популярный слоган: «Тестостерон — король гормонов и гормон королей». Мы, мужчины, во многом зависим от уровня тестостерона. Наша активность, внешний вид, самочувствие, все привязано к этому гормону.

Вокруг популярных образов всегда множество мифов. Тестостерон не исключение. Мои пациенты не раз высказывали опасение, что тестостерон вреден для сердца. Это неправда! Есть множество исследований, доказывающих абсолютную безопасность гормональной терапии препаратами тестостерона для сердечно-сосудистой системы.

Еще одно заблуждение: после приема одной-двух доз тестостерона мужчина мгновенно станет похож на Джеймса Бонда, супермена с решительным взглядом и рельефной мускулатурой. И это тоже неправда.

Любая заместительная терапия направлена на постоянный длительный прием препаратов, поэтому максимальный эффект от такого лечения отсрочен во времени.

Как понять, что у мужчины понижен тестостерон?

Если дефицит тестостерона проявляет себя в старшем возрасте, то наблюдаются слабость, апатия, сексуальные дисфункции, эмоциональная лабильность, рассеянность внимания. Возможны снижение мышечной массы, потеря интереса к жизни, потеря остроты ощущений, повышенная потливость.

Вы можете сказать: «Человек, который много работает, хронически недосыпает, находится в постоянном стрессе, будет предъявлять те же жалобы». И будете правы. Именно эти факторы могут оказывать негативное влияние на уровень тестостерона.

Зависимость двусторонняя: если уровень тестостерона низкий, человек чувствует себя вяло и не способен активно работать, но, если он сильно перегружен работой и находится в хроническом стрессе, количество тестостерона снижается. Нужно разобраться, какая проблема первична, а какая вторична.

Верно ли, что в 20-летнем возрасте нужно измерить количество тестостерона, чтобы потом, с годами, знать, насколько он снизился?

Урологу всегда любопытно знать такую динамику. Необходимость периодического скрининга уровня тестостерона — предмет постоянных споров в урологической и андрологической среде. Стандартом такой подход пока не является. Конечно, когда к тебе приходит человек в 50 лет, сдает уровень тестостерона, получает некую цифру, всегда любопытно знать, с какой цифры он стартовал, когда был молод.

В норме уровень тестостерона должен быть определенный, но если ранее у мужчины тестостерона было очень много, то для него даже относительное снижение показателя клинически может проявлять себя как недостаток тестостерона, а в лабораторном анализе мы видим вполне приличный уровень, который для другого может оказаться даже очень-очень высоким.

Как уровень тестостерона меняется с возрастом?

С 15 до 20 лет тестостерон растет, достигая максимума к 20-25 годам. Начиная с 45-50 лет его уровень постепенно начинает снижаться, но даже и в 60, и в 70 лет тестостерона должно быть в достаточном количестве, обеспечивающем необходимую маскулинность. Формально тестостерон должен быть выше условной границы нормы. С другой стороны, в 60 лет уровень тестостерона будет ниже, чем в 20, это нормальная ситуация. С этим бороться не нужно, следует принять это как естественный ход событий.

В конце 1990-х годов в урологии был популярен термин «мужской климакс», сейчас его заменило определение «возрастной андрогенный дефицит». Это значит, что пришел возраст, когда уровень тестостерона начал постепенно снижаться.

Можно ли повысить уровень тестостерона без медикаментов?

В первую очередь для этого нужно вести здоровый образ жизни. Курение, употребление алкоголя, наркотиков — все приводит к снижению уровня тестостерона.

Правильное питание имеет очень большое значение. Если мы не следим за рационом, это может оказать существенное влияние на уровень половых гормонов. И не только половых. Продолжительность сна тоже имеет очень большое значение. Хроническое недосыпание всегда приводит к снижению уровня тестостерона.

Бывает, на прием приходят 25-летние молодые люди, которые три-четыре года работают без отпуска и выходных, по 20 часов в сутки, спят по четыре часа, и отмечают симптомы ухудшения сексуального здоровья.

Хронический стресс всегда ведет к ухудшению состояния организма и, в частности, мужского здоровья. Нужно дать организму шанс восстановить свои силы. Отдых необходим.

Есть еще один фактор, который зависит только от нас, — это физическая активность. Тестостерон, как мы знаем, может способствовать увеличению мышечной массы и ускорять рост мышечных волокон, но есть и обратная зависимость. На фоне регулярных занятий спортом уровень тестостерона будет заметно выше, чем у мужчины, который спортом не занимается. Особенно эффективны силовые нагрузки, работа со свободным весом, в то время как циклические, длительные тренировки, кардиотренировки не оказывают большого влияния на уровень тестостерона.

Приседание со штангой является одним из самых популярных упражнений для естественного повышения уровня тестостерона.

Резюмируя, можно сказать, что для мужчины физическая активность — обязательное условие здоровья, в том числе и сексуального.

В каких случаях для восстановления уровня тестостерона требуется лекарственная терапия? Есть ли риски применения препаратов тестостерона?

Лекарственная терапия может быть ориентирована в двух разных направлениях. Первое — это стимуляция выработки собственного тестостерона. Так поступают с молодыми мужчинами, которые заинтересованы в сохранении способности к деторождению.

Если говорить про возрастной андрогенный дефицит, то есть про мужчин старше 50-60 лет, то пациенту логично назначить заместительную гормональную терапию. Собственный тестостерон уже в достаточном количестве может не вырабатываться.

Мужчинам, которые настороженно относятся к заместительной гормональной терапии, я каждый раз привожу простые примеры. Когда в 50-60 лет начинается гипертоническая болезнь и пациент начинает принимать таблетки от гипертонии, он принимает их каждый день, пожизненно, и относится к этому абсолютно спокойно. Когда в 40-50 лет возникает необходимость надеть очки, мы тоже относимся к этому философски.

Возрастной недостаток тестостерона можно компенсировать его применением в виде заместительной терапии. Это длительный или пожизненный прием, но не стоит к этому относиться как к беде. Это такая же компенсация, как препараты для улучшения работы сердца, для нормализации артериального давления или лечения сахарного диабета.

Существуют ли авторитетные образовательные ресурсы, рассказывающие о роли тестостерона?

Если говорить о повышении осведомленности населения, то, конечно, чем больше инструментов для этого существует, тем лучше. Например, социальный проект «Дикая мужская природа» привлекает внимание к проблеме дефицита тестостерона за счет нестандартного сравнения симптомов этого состояния с особенностями диких животных. При этом мужчина может не только проверить, есть ли у него признаки гипогонадизма, но и получить рекомендацию обратиться к урологу или эндокринологу. Это важно, ведь, как я говорил ранее, мужчину нужно направлять в вопросах здоровья.

у 80% мужчин в возрасте 75-80 лет обнаруживают увеличение простаты.

Какие современные технологии или препараты применяют для сохранения мужского здоровья?

На самом деле современность этих технологий условна, потому что за последние 20 лет великих революций не произошло. В 1998 году появились лекарственные препараты, ингибиторы фосфодиэстеразы, которые способны обеспечить улучшение сексуального здоровья у 98 процентов пациентов. До 1998 года традиционно использовались афродизиаки, растительные экстракты и так далее. Это были народные средства, которые на самом деле высокой эффективностью не обладают.

Сегодня в России зарегистрировано четыре ингибитора фосфодиэстеразы пятого типа. Это препараты с досконально изученным механизмом действия, которые обеспечивают высокую эффективность и сексуальную реабилитацию почти у всех пациентов, если мы не берем какую-то грубую органическую патологию.

Если медикаментозная терапия оказывается недостаточно результативна, в ход идет хирургия.

Многокомпонентные имплантаты вживляются в половой член и обеспечивают почти стопроцентную эффективность при великолепных косметических характеристиках.

Несмотря на такие результаты, всем предлагать операцию не стоит. Для нее разработаны формализованные показания. Если можно обеспечить хороший эффект приемом лекарственных препаратов — ни один хирург такую операцию не предложит.

Часто ли к вам обращаются пациенты с эректильной дисфункцией?

Пациенты, которые обращаются с проблемами сексуального здоровья, год от года молодеют, потому что эта проблема перестала восприниматься так примитивно, как это было 30 лет назад. Тогда определяющей была лишь одна характеристика: есть эрекция или нет.

Сейчас понятие сексуального здоровья — это гораздо более многогранная тема: не только эрекция, но и ее качественные характеристики. Мы разбираем жалобы на продолжительность эрекции, ее устойчивость…

Отдельно изучается проблема сохранения либидо, оргастических ощущений.

Все чаще пациенты говорят, что они недовольны уровнем своего сексуального здоровья, хотели бы большего... Такие закономерности говорят о возросших запросах к уровню сексуального здоровья.

Сегодня не редкость, когда на прием к урологу приходят молодые мужчины в возрасте 20-30 лет с жалобами на сексуальные расстройства. Безусловно, высокий ритм жизни, постоянные стрессы и нездоровое питание тоже вносят свою лепту в увеличение частоты подобных проблем у молодых пациентов.

Многие мужчины, обращаясь за медицинской помощью, не акцентируют внимание на симптомах своего сексуального нездоровья. Но потом выясняется, что многие из них с 50-60-летнего возраста полностью перестали интересоваться этой стороной жизни.

Масса социальных проблем, появившиеся проблемы со здоровьем, утрата интереса к сексу со стороны полового партнера — причин множество. С каждой из них нужно разбираться отдельно. И почти всегда решение может быть найдено. Нужно только захотеть.

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