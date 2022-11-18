"Бомба замедленного действия": чем опасен хронический тонзиллит

Немногие знают, но ЛОР-заболевания могут влиять на все жизненно важные органы человека и приводить к большому количеству осложнений. Самое коварное из них — это хронический тонзиллит. Спросили врача Максима Елисеева, чем он опасен.

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Хронический тонзиллит говорит о наличии в организме человека бомбы замедленного действия. Это очаг инфекции, который вяло персистирует в организме человека. Периодически возникают обострения, что приводит к изматыванию иммунной системы, которая не в силах справиться и процесс снова приобретает хроническое течение. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

По словам медика, из данной локализации инфекция может с током крови, лимфы распространяться за пределы хронического очага и провоцировать развитие около 120 других заболеваний, которые могут внезапно возникнуть в любой момент жизни.

Ревматизм сердца и суставов, гломерулонефрит, образование пролапсов клапанов сердца, гнойное воспаление тканей ротоглотки (паратонзиллярный абсцесс), воспаление легких, воспаление среднего уха, обострение аллергических заболеваний - это лишь малая часть заболеваний с которыми может столкнуться человек, страдающий хроническим тонзиллитом. Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург