Врач рассказал, почему мы болеем без температуры

Оказывается, высокая температура — необязательный симптом простуды. По словам терапевта сети клиник DocMed Дмитрия Василенко, повышение температуры — это иммунная реакция организма. Она происходит за счет воздействия на центр терморегуляции гипоталамуса.
«Повышение температуры возникает при воздействии на центр терморегуляции в специальном участке головного мозга — гипоталамусе. Воздействие происходит при помощи специальных веществ, цитокинов. Это сигнальные молекулы, выделяющие некоторые клетки иммунной системы, которые сталкиваются с инфекцией. Вирусные респираторные инфекции обычно не приводят к массивной гибели клеток в отличие от бактериальных инфекций. Они вызывают слабый иммунный ответ и, соответственно, повышение температуры не происходит», —терапевт Дмитрий Василенко.
Врач также добавил, что повышение температуры часто не происходит при инфекциях у пожилых людей или у людей с ослабленной иммунной системой: при онкологических и длительно текущих хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет.