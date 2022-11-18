Врач рассказал, почему мы болеем без температуры

«Повышение температуры возникает при воздействии на центр терморегуляции в специальном участке головного мозга — гипоталамусе. Воздействие происходит при помощи специальных веществ, цитокинов. Это сигнальные молекулы, выделяющие некоторые клетки иммунной системы, которые сталкиваются с инфекцией. Вирусные респираторные инфекции обычно не приводят к массивной гибели клеток в отличие от бактериальных инфекций. Они вызывают слабый иммунный ответ и, соответственно, повышение температуры не происходит», —терапевт Дмитрий Василенко.