Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, почему мы болеем без температуры

Super.ru

Оказывается, высокая температура — необязательный симптом простуды. По словам терапевта сети клиник DocMed Дмитрия Василенко, повышение температуры — это иммунная реакция организма. Она происходит за счет воздействия на центр терморегуляции гипоталамуса.

Врач рассказал, почему мы болеем без температуры
Фото: Super.ruSuper.ru

«Повышение температуры возникает при воздействии на центр терморегуляции в специальном участке головного мозга — гипоталамусе. Воздействие происходит при помощи специальных веществ, цитокинов. Это сигнальные молекулы, выделяющие некоторые клетки иммунной системы, которые сталкиваются с инфекцией. Вирусные респираторные инфекции обычно не приводят к массивной гибели клеток в отличие от бактериальных инфекций. Они вызывают слабый иммунный ответ и, соответственно, повышение температуры не происходит», —терапевт Дмитрий Василенко.

Врач также добавил, что повышение температуры часто не происходит при инфекциях у пожилых людей или у людей с ослабленной иммунной системой: при онкологических и длительно текущих хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет.

Болезни и лекарства,Дмитрий Василенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители