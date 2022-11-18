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3 часа назад

Врач рассказала, как повышенное давление разрушает организм

Москва24иещё 1

Повышенное давление негативно влияет на сосуды, в результате чего страдают глаза, сердце и почки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала, как повышенное давление разрушает организм
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Прежде всего при гипертонии страдают самые тонкие и чувствительные сосуды – это сосуды глаз, говорит специалист.

"Сосуды глаз становятся более плотными. Они вынуждены как бы сдерживать это повышенное давление, в результате чего их стенка уплотняется", – объясняет эксперт.

От повышенного давления страдают и сосуды почек. В результате работа этих органов может нарушиться, предупреждает Романенко.

"То есть почки перестают выполнять свою очищающую функцию, в крови повышается уровень мочевины, креатинина, уже вторично повышается артериальное давление. Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать. Может сформироваться вторично сморщенная почка, то есть почка уменьшается в размерах, она уже не работает", – рассказывает терапевт.

Повышенное давление – это также риск острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта.

"Повышенное давление может провоцировать ухудшение кровотока, и полностью перекрывается тот или иной коронарный сосуд в сердце. Это может приводить к инфаркту", – заключила Романенко.

Болезни и лекарства,
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