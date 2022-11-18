Врач рассказала, как повышенное давление разрушает организм

"То есть почки перестают выполнять свою очищающую функцию, в крови повышается уровень мочевины, креатинина, уже вторично повышается артериальное давление. Это в конце концов может привести к тому, что почка совсем откажется работать. Может сформироваться вторично сморщенная почка, то есть почка уменьшается в размерах, она уже не работает", – рассказывает терапевт.