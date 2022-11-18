Как найти нужное лекарство

Давайте попробуем разобраться в том, почему возник дефицит лекарств и что нужно сделать для того, чтобы решить эту проблему.

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О перебоях с лекарствами уже давно говорят эксперты и те граждане, которые принимают лекарства постоянно. Но ситуация особенно обострилась, когда кривая заболеваемости ковидом резко пошла вверх. Вероятнее всего, помимо ухода иностранных поставщиков с нашего рынка, повышенного спроса и вызванных пандемией проблем с логистикой, свой отнюдь не позитивный вклад во все это внесли доморощенные «улучшатели».

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Напомним, что сейчас в России практикуется электронная маркировка различных товаров. С 1 июля нынешнего года маркировка средствами идентификации (кодом Data Matrix) стала обязательной и для лекарств.

Нововведение было призвано исключить возможность попадания на рынок контрафакта и защитить покупателей от некачественных препаратов. Но одно дело - намерения, а другое - реальность.

В январе прошлого года участников рынка медикаментов обязали обзавестись сканерами для считывания штрихкодов и запустили обучающие курсы для персонала, вложив в разработку электронной системы 14 млрд рублей. При этом создать эффективный работающий механизм так и не удалось. Код дописывали уже после вступления в силу новых требований закона, а в конце сентября вся система неожиданно рухнула и двое суток бездействовала…

Знакомый сотрудник аптеки в городском округе Домодедово рассказал, как нынче выглядит процесс приемки лекарств.

- Средняя партия препаратов одного наименования у нас составляет 10 тысяч упаковок. Сканер, считывая маркировку, думает минуту, прежде чем распознает код. А я стою и жду...

Когда лекарства сканируются при приемке в аптеке, работающей в розницу, каждая упаковка также должна быть отсканирована. Затем нужно дождаться ответа от «Честного знака», что препараты зарегистрированы. Этот процесс занимает до 10 дней. Все это время продавать лекарства нельзя!

В результате оборот замедляется. И поставщики все активнее уводят с рынка дешевые препараты: кому хочется возиться с маркировкой для лекарств, стоимость которых ниже 50-100 рублей? Аптекам просто невыгодно закупать условный парацетамол по 6 рублей за блистер. Наценка не покроет времени и нервов, потраченных на приемку.

Почему-то забыли, что проверить лекарства на соответствие качеству и их подлинность можно было и до появления системы маркировки, например в базе данных на сайте Росздравнадзора. Разумеется, рылись в этих базах не отдельные покупатели, а аптечные сети. Ведь именно для них продажа «серого» препарата грозит штрафом чуть ли не в полмиллиона рублей, а также отзывом лицензии.

Участники российского рынка обращались к Владимиру Путину с предложением отложить внедрение системы маркировки до ее полной отладки. Программное обеспечение для такой системы, уверены бизнесмены, должно быть бесплатным. Нынешние же поставщики этого обеспечения - монополисты. Их расценки совершенно не соответствуют отвратительному качеству.

В правительстве не признали проблем с системой «Честный знак» и программным обеспечением и заявили, что они возникли в связи с «недостаточной технической готовностью дистрибьюторов». Как говорится, в огороде бузина, а в Минске дядька…