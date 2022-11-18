Перечислены виды рака, которые начали «молодеть»

Согласно эмпирическим наблюдениям онкологов, «молодеть» может любая опухоль, вызванная генетической предрасположенностью и влиянием неблагоприятных факторов. Об этом рассказала заведующая молекулярно-биологической лабораторией Анна Строганова.

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Эксперт пояснила, что большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. На появление заболевания влияют генетические причины, образ жизни, наличие вредных привычек, постоянный стресс и плохое питание.

Врачи отмечают омоложение нозологий вроде рака молочной железы, легкого или опухоли кишечника и желудка.