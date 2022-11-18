Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Перечислены виды рака, которые начали «молодеть»

Вечерняя Москва

Согласно эмпирическим наблюдениям онкологов, «молодеть» может любая опухоль, вызванная генетической предрасположенностью и влиянием неблагоприятных факторов. Об этом рассказала заведующая молекулярно-биологической лабораторией Анна Строганова.

Перечислены виды рака, которые начали «молодеть»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. На появление заболевания влияют генетические причины, образ жизни, наличие вредных привычек, постоянный стресс и плохое питание.

Врачи отмечают омоложение нозологий вроде рака молочной железы, легкого или опухоли кишечника и желудка.

При этом Cтроганова добавила, что россияне все чаще приходят на профилактические осмотры и диагностировать онкологию удается на ранней стадии, передает Life.ru.

Болезни и лекарства,Анна Строганова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители