Перечислены виды рака, которые начали «молодеть»

Согласно эмпирическим наблюдениям онкологов, «молодеть» может любая опухоль, вызванная генетической предрасположенностью и влиянием неблагоприятных факторов. Об этом рассказала заведующая молекулярно-биологической лабораторией Анна Строганова.
Эксперт пояснила, что большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. На появление заболевания влияют генетические причины, образ жизни, наличие вредных привычек, постоянный стресс и плохое питание.
Врачи отмечают омоложение нозологий вроде рака молочной железы, легкого или опухоли кишечника и желудка.
При этом Cтроганова добавила, что россияне все чаще приходят на профилактические осмотры и диагностировать онкологию удается на ранней стадии, передает Life.ru.