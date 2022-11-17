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45 минут назад

Что входит в ОМС: какие бесплатные услуги можно получить

Полис обязательного медицинского страхования дает его обладателю право бесплатно получить медицинскую помощь на всей территории России. Как оформить полис ОМС, если у вас его нет, какие услуги вам положены и как записаться на бесплатные приемы? Рассказываем в материале «Рамблера».

Что входит в ОМС: какие бесплатные услуги можно получить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как получить полис ОМС

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У большинства людей полис обязательного медицинского страхования есть с рождения. Если у вас его по какой-то причине нет, вы его потеряли, бесплатную медицинскую помощь получить не получится. Но есть и хорошая новость – полис ОМС очень легко получить. Для этого обратитесь в страховую медицинскую компанию (СМК или СМО) с паспортом гражданина Российской Федерации и СНИЛС. В каждом регионе России есть свои реестры страховых компаний, которые выдают полис ОМС.

Помимо граждан РФ, полис обязательного медицинского страхования могут получить:

  • беженцы, предоставив удостоверение беженца,
  • иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство в России,
  • иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в России,
  • приехавшие в Россию работать из стран ЕАЭС.

Сам полис изготавливают до 30 дней, но в страховой компании вам выдадут временное свидетельство, по которому также можно получить бесплатную медицинскую помощь. Полис ОМС выдается без ограничения срока действия. При этом вам не имеют право отказать в оказании помощи, даже если ваш старый полис просрочен.

Как и где получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС

Бесплатно получить медицинскую помощь по полису ОМС можно в любой государственной клинике. Для этого надо прикрепиться к районной поликлинике, обратившись в регистратуру. При этом можно прийти в любую поликлинику, которая работает по системе обязательного медицинского страхования. Единственный минус – если вы прикреплены к поликлинике не по месту жительства, к вам не придет врач на дом. Имейте это ввиду при выборе медицинского учреждения, в котором вы хотите обслуживаться. Особенно это актуально для детей и пожилых людей.

Какие виды медицинской помощи можно получить по полису ОМС

Вот, что есть в базовой программе по обязательному медицинскому страхованию:

  • первичная медико-санитарная помощь,
  • специализированная медицинская помощь,
  • скорая помощь,
  • лекарственная помощь.

В первичную медико-санитарную помощь входят профилактика, диагностика и лечение заболеваний, реабилитация и ведение беременности.

К специализированной медицинской помощи относятся профилактика, диагностика и лечение заболеваний, который требуют специальных методов и сложных медицинских технологий. На нее имеют право пациенты с острыми и хроническими заболеваниями, а также женщины с тяжелой беременностью и родами. Чтобы получить такой вид медицинской помощи, сначала нужно записаться к терапевту. При этом самостоятельно можно попасть не ко всем узкопрофильным специалистам, а только к хирургу, дерматологу, стоматологу или гинекологу. Записаться к другим врачам в специализированную клинику без направления лечащего врача нельзя.

Скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной форме обязаны оказать всем при несчастных случаях, травмах, заболеваниях и других требующих срочного медицинского вмешательства состояниях.

По полису ОМС можно сдать анализы, получить стоматологические услуги (но не во все), пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ, УЗИ щитовидной и молочной желез, органов малого таза, маммографию, флюорографию, рентген, МРТ, КТ и биопсию. Также ваш полис покрывает проведение хирургических операций при:

  • Онкологических, гинекологических, венозных заболеваниях,
  • Глазных заболеваниях,
  • Искривленной перегородке носа,
  • Заболеваниях желчного пузыря и других.

Для того, чтобы узнать конкретный перечень услуг, которые вы можете получить бесплатно по полису, уточнить по поводу необходимых анализов и обследований, в проведении которых вам отказывают в медицинской организации, вы можете позвонить в свою страховую медицинскую компанию. Номер указан на карточке.

Некоторым льготным категориям граждан (ветераны ВОВ, жены и родители погибших военнослужащих, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды 1 группы, неработающие инвалиды 2 группы, дети до 3 лет) также положены бесплатные лекарства для лечения диабета, красной волчанки, рассеянного склероза, инфаркта миокарда, болезни Паркинсона и онкологических заболеваний.

Болезни и лекарства,ЕАЭС,
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