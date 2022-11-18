Диетолог перечислила продукты для восстановления печени

Нормальное функционирование печени можно восстановить и поддерживать даже в случае ее хронических заболеваний. Об этом в интервью «Мосленте» рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

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Эксперт пояснила, что некоторые продукты благоприятно сказываются на работе печени, помогая восстановить ряд ее функций. Так, особенно полезны яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

По словам диетолога, при затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей врач назначает лечение, состоящее из препаратов и диеты, содержащей продукты с легким мочегонным и желчегонным действием.

Также медик рассказала о пользе низкокалорийной диеты про жировом гепатозе (ожирении печени), добавляет «Утро.ру».

«Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени», – пояснила специалист.