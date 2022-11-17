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44 минуты назад

Ученые назвали внешний фактор, усиливающий симптомы мигрени и слабоумия

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Американской академии неврологии установили, что климатические изменения усиливают симптомы таких заболеваний, как мигрень, болезни Паркинсона и Альцгеймера и рассеянный склероз. Кроме того, инсульт также может стать более распространенным. Работа исследовательской группы опубликована в журнале Neurology.

Ученые назвали внешний фактор, усиливающий симптомы мигрени и слабоумия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своей работе ученые проанализировали исследования, посвященные изменениям климата, загрязнению воздуха, экстремальным температурам и неврологическим заболеваниям в период с 1990 по 2022 год. Всего исследователи изучили результаты 364 научных работ.

Им удалось выявить взаимосвязь между изменчивостью температуры и загрязнением воздуха и частотой и тяжестью заболеваний, нарушающих кровоснабжение мозга, мигреней и слабоумия.

«Изменение климата ставит перед человечеством множество проблем, некоторые из которых недостаточно изучены. Необходимы дополнительные исследования о взаимосвязи между различными болезнями и климатическими изменениями, а также способах снижения этого влияния», – отметили ученые.

Исследования проводились в богатых ресурсами регионах мира, что позволяет предположить, что в более бедных странах климатические изменения оказывают еще большее негативное влияние на различные заболевания.

Болезни и лекарства,
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