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2 часа назад

Найден эффективный препарат для уничтожения антибиотика в ЖКТ

Lenta.ruиещё 1

Команда ученых из Пенсильванского университета нашла эффективный препарат для уничтожения антибиотика, попавшего в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) при лечении. Причем вещество уже оказалось одобренным FDA (Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) к применению на людях. Выводы исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Найден эффективный препарат для уничтожения антибиотика в ЖКТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Препарат под названием холестирамин обычно применяется для снижения уровня холестерина и удаления желчных кислот при заболеваниях печени. Ряд новых испытаний показал, что он может быть также эффективен и против антибиотика даптомицина, используемого в крайних случаях для терапии бактериальной инфекции с множественной лекарственной устойчивостью. Это вещество вводится внутривенно, но около 5-10 процентов попадает в желудочно-кишечный тракт, где условно-патогенные бактерии могут развивать резистентность без терапевтического эффекта.

Воздействие холестирамина на даптомицин привело к деактивации последнего в кишечнике без снижения концентрации в плазме крови, что позволит использовать антибиотик внутривенно для уничтожения бактерий в очагах инфекции, не вызывая резистентности у микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

В ноябре 2022 года сотрудники Университета Торонто (Канада) и Университета китайской академии наук выявили, что преобладающим антибактериальным веществом в осадке сточных вод является триклозан, который содержится в зубных пастах, мыле и чистящих средствах.

Болезни и лекарства,РАН,
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